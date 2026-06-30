Сергея Иванова похоронили на Троекуровском кладбище с воинскими почестями

Бывшего министра обороны РФ и спецпредставителя президента Сергея Иванова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом сообщает корреспондент Life.ru. Церемония прощания прошла накануне в Центральной клинической больнице с воинскими почестями.