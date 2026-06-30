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30 июня, 12:10

Сергея Иванова похоронили на Троекуровском кладбище с воинскими почестями

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Бывшего министра обороны РФ и спецпредставителя президента Сергея Иванова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом сообщает корреспондент Life.ru. Церемония прощания прошла накануне в Центральной клинической больнице с воинскими почестями.

Сергея Иванова похоронили на Троекуровском кладбище. Видео © Life.ru

Сергей Иванов скончался 26 июня в возрасте 72 лет. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал его частью команды Путина, отметив их совместную работу в разведке. Сам лидер РФ Владимир Путин лично простился с экс-министром обороны РФ. Проводить коллегу в последний путь пришли также спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин и глава МИД Сергей Лавров.

Красные розы и 20 минут у гроба: Появилось видео прощания Путина с Сергеем Ивановым
Красные розы и 20 минут у гроба: Появилось видео прощания Путина с Сергеем Ивановым

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Александра Мышляева
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