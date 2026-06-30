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Регион
30 июня, 14:25

При взрыве в Монако с украинским олигархом Ермолаевым была не жена

Обложка © X / Alexandra Masson

Обложка © X / Alexandra Masson

В Монако рядом с украинским олигархом Вадимом Ермолаевым во время взрыва была не его жена, как говорили раньше. Кто именно эта женщина — неизвестно. Об этом сообщил блогер Анатолий Шарий.

Женщина сильно пострадала при взрыве — ей оторвало ноги. Сейчас она находится в критическом состоянии, врачи борются за её жизнь.

Месть за стариков или охота СБУ: Кто взорвал в Монако короля телефонных мошенников
Месть за стариков или охота СБУ: Кто взорвал в Монако короля телефонных мошенников

Напомним, при взрыве в Монако пострадал украинский олигарх Вадим Ермолаев, против которого Владимир Зеленский ввёл санкции. СМИ писали, что ранены также его жена и ребёнок. Во Франции усмотрели причастность Зеленского к теракту в Монако. Политологи считают, что взрыв организовала СБУ, которая покрывает украинский криминалитет.

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Наталья Афонина
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