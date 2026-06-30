В Монако рядом с украинским олигархом Вадимом Ермолаевым во время взрыва была не его жена, как говорили раньше. Кто именно эта женщина — неизвестно. Об этом сообщил блогер Анатолий Шарий.

Женщина сильно пострадала при взрыве — ей оторвало ноги. Сейчас она находится в критическом состоянии, врачи борются за её жизнь.

Напомним, при взрыве в Монако пострадал украинский олигарх Вадим Ермолаев, против которого Владимир Зеленский ввёл санкции. СМИ писали, что ранены также его жена и ребёнок. Во Франции усмотрели причастность Зеленского к теракту в Монако. Политологи считают, что взрыв организовала СБУ, которая покрывает украинский криминалитет.