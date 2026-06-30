Дарственную могут признать недействительной: кому нельзя дарить квартиру в России

Подарить квартиру в России можно не каждому. Закон запрещает отдельные сделки из-за возраста и дееспособности собственника, служебного положения получателя или установленных на недвижимость ограничений. Об этом рассказала юрист бюро адвокатов «Де-юре» Дарья Александрова.

Законные представители не могут дарить имущество от имени детей младше 14 лет и граждан, признанных недееспособными. Исключение предусмотрено только для обычных подарков стоимостью до 3 тыс. рублей, поэтому передать от их имени квартиру нельзя.

Сотрудникам медицинских, образовательных и социальных учреждений запрещено принимать дорогостоящие подарки от пациентов, учеников, воспитанников и получателей социальных услуг, а также от их супругов и родственников.

«Нарушение самого факта запрета может стать основанием для признания договора дарения недействительным», — пояснила Александрова в беседе с РБК Недвижимость.

Ограничения также распространяются на государственных и муниципальных служащих, должностных лиц и служащих Банка России, когда подарок связан с их должностью или исполнением служебных обязанностей.

Однако сам статус госслужащего не означает, что человек вообще не может получить квартиру в подарок. Например, родственник вправе подарить ему жильё, если сделка не связана со службой, коррупцией или конфликтом интересов.

Передача недвижимости запрещена и между двумя коммерческими организациями. При этом гражданин может подарить квартиру компании, а организация — физическому лицу, если для сделки нет других препятствий.

Ограничения могут быть связаны и с состоянием самого объекта. Квартиру в ипотеке разрешается подарить только с согласия банка, если иное не установлено законом или договором.

Для передачи жилья, находящегося в совместной собственности, потребуется согласие остальных собственников. Если квартира приобретена супругами в браке, обычно необходимо нотариальное согласие второго супруга.

Не получится зарегистрировать переход права и в том случае, если на недвижимость наложен арест или суд запретил совершать с ней регистрационные действия.

Сам по себе судебный спор о квартире не всегда автоматически запрещает дарение. Однако сделку могут заблокировать обеспечительные меры суда, а впоследствии — оспорить, если выяснится, что даритель не имел права распоряжаться объектом.

Ранее сообщалось, что российские риелторы вводят новые меры контроля при покупке жилья, чтобы избежать обмана по «схеме Долиной». Теперь агентства требуют письменного подтверждения от нескольких членов семьи продавца о добровольности сделки и его адекватном состоянии. Если родственники за границей или собственник отказывается дать контакты, агентство может отказаться от сделки. Исключение — одинокие пенсионеры, у которых не у кого спросить.