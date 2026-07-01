Life.ru: В Первом МГМУ будут диагностировать метаболические нарушения по выдоху

Одной минуты дыхания в специальный мундштук может оказаться достаточно, чтобы обнаружить ранние признаки метаболических нарушений. Возможность такой диагностики изучают специалисты Сеченовского университета.

Как стало известно Life.ru, анализатор в реальном времени определяет сотни летучих соединений, которые образуются в организме в процессе обмена веществ. Затем алгоритмы искусственного интеллекта ищут в полученных данных сочетания, характерные для разных метаболических состояний. В перспективе результаты этой работы могут быть использованы для создания портативных диагностических приборов, которые сделают скрининг метаболического здоровья доступным для каждого человека.

Ожирение сегодня признано Всемирной организацией здравоохранения пандемией XXI века, представляющей серьезную угрозу для человечества. Однако не все его формы одинаково опасны. По оценкам экспертов, около 10–30% пациентов с избыточным весом остаются «метаболически здоровыми»: у них нормальные уровни глюкозы, холестерина и артериального давления. Однако этот статус может быть временным.

«Одна из ключевых проблем современной медицины — это размытость границ метаболически нейтрального ожирения, — пояснил директор Института персонализированной кардиологии Сеченовского Университета, профессор Филипп Копылов. — На практике мы часто сталкиваемся с тем, что пациенты, формально не имеющие метаболических нарушений, со временем переходят в группу высокого риска. При этом надежных инструментов, позволяющих заранее определить момент утраты этого «метаболического благополучия», пока не существует. Именно поэтому разработка чувствительных и неинвазивных методов ранней диагностики, таких как анализ выдыхаемого воздуха, имеет принципиальное значение для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и персонализированного подхода к пациенту».

В мире масс-спектрометрию выдыхаемого воздуха уже применяют при диагностике сердечной недостаточности, ХОБЛ и рака легких. Что касается ожирения, есть лишь единичные пилотные работы по отдельным маркерам, например, ацетону. Системных исследований, направленных на выявление маркеров «здорового» и «нездорового» ожирения, до сих пор не проводили.

«Существующие методы диагностики метаболических нарушений требуют многократных заборов крови и проведения глюкозотолерантных тестов, — отметила аспирант Института персонализированной кардиологии Сеченовского Университета Аида Гаджиахмедова. — Наш метод неинвазивный, быстрый, удобный и не требует сложной подготовки пациента. В перспективе он может стать ранним индикатором риска развития метаболического синдрома».

Еще одна важная особенность работы — ориентация на практическое применение.

«Масс-спектрометры - очень дорогие приборы, доступные пока только в крупных клиниках. Наше исследование закладывает научную базу для разработки портативных доступных анализаторов выдыхаемого воздуха для поликлиник и домашнего использования», — рассказала Аида Гаджиахмедова.

Ранее Life.ru писал, что в России фиксируют резкий скачок детского ожирения, причём у 80% располневших нет к этому генетической склонности. Эти 80% вступают во взрослую жизнь уже с артериальной гипертензией, диабетом и сосудистыми нарушениями. Безобидный, казалось бы, лишний вес оборачивается огромным риском получить инфаркт или инсульт в совсем молодом возрасте.