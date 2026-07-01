Пострадавшего при взрыве в Монако Ермолаева пригласили выступить в Раде

Украинского бизнесмена Вадима Ермолаева, пострадавшего в результате покушения в Монако, пригласили выступить на заседании временной следственной комиссии Верховной рады. Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*. По его словам, расследование инцидента продолжается, а у общественности остаётся множество вопросов к обстоятельствам произошедшего.

«Приглашаем Вадима Ермолаева, пострадавшего от взрыва в Монако, присоединиться к заседанию нашей ВСК… Поэтому мы готовы заслушать господина Ермолаева онлайн, учитывая состояние здоровья после инцидента», — написал он в телеграм-канале.

Отмечается, что заседание комиссии запланировано на 13 июля в 15:00 и может пройти в онлайн-формате.

Напомним, вечером 29 июня у входа в жилой дом в Монако прогремел взрыв, после того как неизвестный подбросил к дверям рюкзак и скрылся. Пострадали три человека: украинский бизнесмен Вадим Ермолаев, его спутница и светская львица Анна Насобина и их общий сын. Женщине оторвало ноги. Пара официально не состояла в браке. Супруга Ермолаева в момент ЧП находилась в другом месте и не пострадала. Издание Le Figaro сообщало, что приоритетной версией следователей является организация покушения СБУ в качестве предупреждения олигарху. Тем временем украинские СМИ пишут о том, что предприниматель был причастен к организации работы мошеннических колл-центров в Днепропетровске.

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