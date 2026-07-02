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2 июля, 09:47

Памятник замглавкома ВМФ Гудкову открыли в «Пантеоне защитников Отечества»

Обложка © ТАСС / Юрий Смитюк

Обложка © ТАСС / Юрий Смитюк

В «Пантеоне защитников Отечества» открыли памятник заместителю главнокомандующего ВМФ РФ, дважды Герою России, генерал-майору Михаилу Гудкову. Ткань с монумента сняли главком ВМФ, адмирал флота Александр Моисеев и супруга погибшего Жанна Гудкова.

Открытие памятника замглавы ВМФ Михаилу Гудкову. Видео © телеканал «Звезда»

Памятник состоит из бронзовой фигуры Гудкова и масштабной символической композиции со щитом. На его груди изображены две медали «Золотая Звезда», а также личные знаки различия и шеврон с позывным «Варяг».

Отдельной частью мемориала стала памятная плита с именем Гудкова, его званием, позывным и датами жизни. Композицию дополнили гербом МО РФ и бронзовым медвежонком — символом семейного оберега, который генерал всегда носил с собой, сообщает телеканал «Звезда».

Михаил Гудков — легенда морской пехоты: История первого дважды Героя России
Михаил Гудков — легенда морской пехоты: История первого дважды Героя России

Напомним, Михаил Гудков погиб 2 июля 2025 года в Курской области при выполнении офицерского долга. Вместе с генерал-майором также погиб его близкий друг, офицер Нариман Шихалиев. Гудкова похоронили на территории Федерального военного мемориала «Пантеон защитников Отечества».

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