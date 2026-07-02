«Я так тебя люблю»: Замглавкома ВМФ Гудков до последнего вздоха держал связь с женой
Вдова генерала Гудкова рассказала, что он находился на связи до последней минуты
Обложка © Telegram / Минобороны России
Вдова генерал-майора Михаила Гудкова Жанна рассказала, что он всегда заботился не только о семье, но и о своих морских пехотинцах. По её словам, замглавкома ВМФ постоянно был рядом со своими бойцами и при этом не оставлял без внимания супругу и дочь.
Вдова генерала Гудкова рассказала, что он находился на связи до последней минуты. Видео © Telegram / Zvezdanews | «Звезда»
В отношениях с близкими он всегда проявлял любовь, участие и ответственность. Жанна Гудкова добавила, что муж поддерживал с ней связь до последнего. В день гибели он оставался на связи буквально до последних минут.
«Я так тебя люблю», — процитировала последние слова погибшего генерала собеседница телеканала «Звезда».
Напомним, Михаил Гудков погиб 2 июля 2025 года в Курской области при выполнении офицерского долга. Его похоронили на территории Федерального военного мемориала «Пантеон защитников Отечества», где 2 июля 2026 года открыли памятник павшему герою.
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