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2 июля, 12:06

«Я так тебя люблю»: Замглавкома ВМФ Гудков до последнего вздоха держал связь с женой

Вдова генерала Гудкова рассказала, что он находился на связи до последней минуты

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

Вдова генерал-майора Михаила Гудкова Жанна рассказала, что он всегда заботился не только о семье, но и о своих морских пехотинцах. По её словам, замглавкома ВМФ постоянно был рядом со своими бойцами и при этом не оставлял без внимания супругу и дочь.

Вдова генерала Гудкова рассказала, что он находился на связи до последней минуты. Видео © Telegram / Zvezdanews | «Звезда»

В отношениях с близкими он всегда проявлял любовь, участие и ответственность. Жанна Гудкова добавила, что муж поддерживал с ней связь до последнего. В день гибели он оставался на связи буквально до последних минут.

«Я так тебя люблю», — процитировала последние слова погибшего генерала собеседница телеканала «Звезда».

Опубликовано последнее видео с замглавкома ВМФ Гудковым за полчаса до гибели
Опубликовано последнее видео с замглавкома ВМФ Гудковым за полчаса до гибели

Напомним, Михаил Гудков погиб 2 июля 2025 года в Курской области при выполнении офицерского долга. Его похоронили на территории Федерального военного мемориала «Пантеон защитников Отечества», где 2 июля 2026 года открыли памятник павшему герою.

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Борис Эльфанд
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