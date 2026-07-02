«Я так тебя люблю»: Замглавкома ВМФ Гудков до последнего вздоха держал связь с женой

Вдова генерал-майора Михаила Гудкова Жанна рассказала, что он всегда заботился не только о семье, но и о своих морских пехотинцах. По её словам, замглавкома ВМФ постоянно был рядом со своими бойцами и при этом не оставлял без внимания супругу и дочь.