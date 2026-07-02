Опубликовано последнее видео с замглавкома ВМФ Гудковым за полчаса до гибели

Заместитель главнокомандующего Военно-Морским Флотом генерал-майор Михаил Гудков записал видеообращение за 30 минут до своей гибели. В ролике он поздравил губернатора Приморского края Олега Кожемяко со 165-летием Владивостока.

Замглавнокомандующего ВМФ генерал-майор Михаил Гудков записал видеообращение за 30 минут до своей гибели. Видео © Telegram / Zvezdanews | «Звезда»

Офицер пожелал главе региона успехов и побед в развитии Дальнего Востока. Его речь завершилась словами: «Обнимаю. Всех благ. Ура!». Видео публикует телеканал «Звезда».

Менее чем через час после записи военный погиб при выполнении боевой задачи в приграничном районе Курской области.