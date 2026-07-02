Опубликовано последнее видео с замглавкома ВМФ Гудковым за полчаса до гибели
Замглавкома ВМФ Гудков записал поздравление главе Приморья за 30 минут до гибели
Обложка © Telegram / mod_russia
Заместитель главнокомандующего Военно-Морским Флотом генерал-майор Михаил Гудков записал видеообращение за 30 минут до своей гибели. В ролике он поздравил губернатора Приморского края Олега Кожемяко со 165-летием Владивостока.
Замглавнокомандующего ВМФ генерал-майор Михаил Гудков записал видеообращение за 30 минут до своей гибели. Видео © Telegram / Zvezdanews | «Звезда»
Офицер пожелал главе региона успехов и побед в развитии Дальнего Востока. Его речь завершилась словами: «Обнимаю. Всех благ. Ура!». Видео публикует телеканал «Звезда».
Менее чем через час после записи военный погиб при выполнении боевой задачи в приграничном районе Курской области.
Напомним, что Михаил Гудков погиб 2 июля 2025 года в Курской области при выполнении офицерского долга. Вместе с генерал-майором также погиб его близкий друг, офицер Нариман Шихалиев. Гудкова похоронили на территории Федерального военного мемориала «Пантеон защитников Отечества». Там же 2 июля 2026 года Гудкову открыли памятник. На его груди изображены две медали «Золотая Звезда», а также личные знаки различия и шеврон с позывным «Варяг».
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