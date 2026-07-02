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Регион
2 июля, 09:59

Опубликовано последнее видео с замглавкома ВМФ Гудковым за полчаса до гибели

Замглавкома ВМФ Гудков записал поздравление главе Приморья за 30 минут до гибели

Обложка © Telegram / mod_russia

Обложка © Telegram / mod_russia

Заместитель главнокомандующего Военно-Морским Флотом генерал-майор Михаил Гудков записал видеообращение за 30 минут до своей гибели. В ролике он поздравил губернатора Приморского края Олега Кожемяко со 165-летием Владивостока.

Замглавнокомандующего ВМФ генерал-майор Михаил Гудков записал видеообращение за 30 минут до своей гибели. Видео © Telegram / Zvezdanews | «Звезда»

Офицер пожелал главе региона успехов и побед в развитии Дальнего Востока. Его речь завершилась словами: «Обнимаю. Всех благ. Ура!». Видео публикует телеканал «Звезда».

Менее чем через час после записи военный погиб при выполнении боевой задачи в приграничном районе Курской области.

Михаил Гудков — легенда морской пехоты: История первого дважды Героя России
Михаил Гудков — легенда морской пехоты: История первого дважды Героя России

Напомним, что Михаил Гудков погиб 2 июля 2025 года в Курской области при выполнении офицерского долга. Вместе с генерал-майором также погиб его близкий друг, офицер Нариман Шихалиев. Гудкова похоронили на территории Федерального военного мемориала «Пантеон защитников Отечества». Там же 2 июля 2026 года Гудкову открыли памятник. На его груди изображены две медали «Золотая Звезда», а также личные знаки различия и шеврон с позывным «Варяг».

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Дарья Нарыкова
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