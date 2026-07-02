Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 июля, 15:56

С задержанного Францией танкера Tagor сняли арест

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Igor Grochev

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Igor Grochev

Суд французского Бреста снял арест с танкера Tagor, который был задержан Военно-морскими силами в конце мая. Об этом сообщила местная прокуратура, передаёт Le Figaro.

Владельца судна обязали выплатить штраф в размере 1 миллиона евро. Причиной стали отсутствие регистрации танкера под государственным флагом и отказ выполнить законные требования.

По данным Морской префектуры Атлантического региона, проверка документов выявила нарушения правил использования государственного флага, после чего материалы направили в прокуратуру. На время следствия судно отбуксировали на якорную стоянку для дальнейшего разбирательства. Теперь, после снятия ареста, его дальнейшая судьба зависит от уплаты штрафа и выполнения остальных требований французских властей.

«Шаг к войне»: На Западе забили тревогу после задержания танкера Tagor
«Шаг к войне»: На Западе забили тревогу после задержания танкера Tagor

Напомним, что французские военно-морские силы задержали в Атлантике нефтяной танкер Tagor, следовавший из России и подпадавший под санкции, под флагом Мадагаскара, с российским капитаном, который был освобождён после начала расследования.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Франция
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar