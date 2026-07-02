С задержанного Францией танкера Tagor сняли арест

Суд французского Бреста снял арест с танкера Tagor, который был задержан Военно-морскими силами в конце мая. Об этом сообщила местная прокуратура, передаёт Le Figaro.

Владельца судна обязали выплатить штраф в размере 1 миллиона евро. Причиной стали отсутствие регистрации танкера под государственным флагом и отказ выполнить законные требования.

По данным Морской префектуры Атлантического региона, проверка документов выявила нарушения правил использования государственного флага, после чего материалы направили в прокуратуру. На время следствия судно отбуксировали на якорную стоянку для дальнейшего разбирательства. Теперь, после снятия ареста, его дальнейшая судьба зависит от уплаты штрафа и выполнения остальных требований французских властей.