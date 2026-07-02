Бомжевавший в США певец Оскар улетел к сестре в Турцию

47-летний певец Оскар (Шамиль Малкандуев), известный по хиту «Между мной и тобой», переехал из США в Турцию. В Нью-Йорке он провёл почти шесть лет, однако адаптироваться к жизни в мегаполисе у него не получалось. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Певец Оскар. Видео © Telegram / Mash.

За океаном у артиста возникли серьёзные психологические проблемы. Он оказался без постоянного жилья и столкнулся с бытовыми трудностями. Поклонники неоднократно пытались помочь — собирали деньги на аренду квартиры, еду и оформление документов, однако певец долгое время не принимал помощь и не выходил на связь.

В декабре ситуация сдвинулась с мёртвой точки — Малкандуева уговорили пожить у знакомой, а позже он согласился на переезд в Турцию, где живёт его родная сестра. Билет оплатили фанаты. В путь артист отправился с минимальным набором вещей. О дальнейших планах певца пока не сообщается.