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3 июля, 09:31

Черноморский флот уничтожил 10 безэкипажных катеров ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / aarrows

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / aarrows

За прошедшую неделю силы Черноморского флота уничтожили десять безэкипажных катеров ВСУ, обеспечив безопасность морских рубежей. Об этом информиркет пресс-служба Минобороны.

«Силами Черноморского флота уничтожены 10 БЭК ВСУ», — говорится в сообщении ведомства.

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Россия продолжает успеное выполнение боевых задач в зоне СВО. Напомним, в ночь на 2 июля Армия России нанесла массированный ответный удар по стратегическим целям на Украине, в том числе и в Киеве. Поражены, в частности, заводы по производству ракет «Фламинго» и Fire Point, а также дронов «Лютый». Судя по докладу Минобороны, досталось и предприятию «Антонов». Мэр Киева Виталий Кличко назвал эту атаку самой масштабной с начала СВО.

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Наталья Демьянова
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