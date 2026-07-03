Черноморский флот уничтожил 10 безэкипажных катеров ВСУ
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За прошедшую неделю силы Черноморского флота уничтожили десять безэкипажных катеров ВСУ, обеспечив безопасность морских рубежей. Об этом информиркет пресс-служба Минобороны.
«Силами Черноморского флота уничтожены 10 БЭК ВСУ», — говорится в сообщении ведомства.
Россия продолжает успеное выполнение боевых задач в зоне СВО. Напомним, в ночь на 2 июля Армия России нанесла массированный ответный удар по стратегическим целям на Украине, в том числе и в Киеве. Поражены, в частности, заводы по производству ракет «Фламинго» и Fire Point, а также дронов «Лютый». Судя по докладу Минобороны, досталось и предприятию «Антонов». Мэр Киева Виталий Кличко назвал эту атаку самой масштабной с начала СВО.
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