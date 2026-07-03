Экс-глава Росавиации купил элитный дом под Москвой в год скандала с авиатехникой

Элитный особняк в Подмосковье, где был задержан экс-глава Росавиации Александр Нерадько, оказался в центре внимания не только из-за своего масштаба. Этот роскошный комплекс, включающий огромный участок с ландшафтным дизайном, два коттеджа и гараж, напоминающий ещё один дом, был приобретён Нерадько в 2020 году, сообщает SHOT. Именно тогда разгорелся громкий скандал с незаконной перепродажей десятков российских самолётов и вертолётов за границу, в том числе в страны, которые позднее стали недружественными, а часть техники даже попала на Украину.

Особняк Нерадько в Подмосковье. Видео © Telegram / SHOT

Теперь Нерадько грозит до 10 лет колонии по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Вместе с ним задержаны и его бывшие заместители — Константин Махов и Сергей Тимошенко, а сам он проведёт ближайшие два месяца в СИЗО.

Напомним, ещё в 2020–2021 годах из России были выведены из-под юрисдикции и проданы десятки самолётов и вертолётов. По информации СМИ, речь идёт о 59 бортах. Примечательно, что часть из этих проданных воздушных судов впоследствии «всплыла» на Украине. Схема работала как минимум до 2023 года, а некоторые из проданных самолётов, включая «Ми-8» и «Ил-76», впоследствии использовались украинской стороной.

Напомним, Нерадько арестовали по делу мошенничестве в особо крупном размере. Его защита уже подала жалобу на решение суда. Экс-глава Росавиации подозревается в мошенничестве с госконтрактами. Ведомство он возглавлял с с 2009 года, но в 2023-м его освободили от должности.