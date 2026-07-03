Экс-главу Росавиации Нерадько увезли в СИЗО — эксклюзивное видео Life.ru
Бывшего руководителя Росавиации Александра Нерадько отправили в СИЗО — Life.ru публикует эксклюзивное видео.
Экс-главу Росавиации Нерадько увезли в СИЗО. Видео © Life.ru
Напомним, Нерадько был задержан сегодня, 3 июля. Ему может грозить до десяти лет лишения свободы по статье «мошенничество, совершённое группой лиц в особо крупном размере». Также задержаны двое его бывших заместителей — Константин Махов и Сергей Тимошенко. Суд оправил Нерадько в СИЗО на два месяца.
65-летний Александр Нерадько возглавлял Росавиацию с 2009 года и покинул пост в сентябре 2023-го по собственному желанию.
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