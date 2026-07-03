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3 июля, 11:00

Экс-главу Росавиации Нерадько увезли в СИЗО — эксклюзивное видео Life.ru

Бывшего руководителя Росавиации Александра Нерадько отправили в СИЗО — Life.ru публикует эксклюзивное видео.

Экс-главу Росавиации Нерадько увезли в СИЗО. Видео © Life.ru

Экс-главу Росавиации Нерадько задержали в его элитном загородном особняке
Экс-главу Росавиации Нерадько задержали в его элитном загородном особняке

Напомним, Нерадько был задержан сегодня, 3 июля. Ему может грозить до десяти лет лишения свободы по статье «мошенничество, совершённое группой лиц в особо крупном размере». Также задержаны двое его бывших заместителей — Константин Махов и Сергей Тимошенко. Суд оправил Нерадько в СИЗО на два месяца.

Три квартиры на 160 млн и «скромный» Lexus: Что успел нажить арестованный экс-глава Росавиации
Три квартиры на 160 млн и «скромный» Lexus: Что успел нажить арестованный экс-глава Росавиации

65-летний Александр Нерадько возглавлял Росавиацию с 2009 года и покинул пост в сентябре 2023-го по собственному желанию.

Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

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Александра Вишнякова
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