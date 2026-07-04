«Киев станет озером»: Чем Россия ответит на угрозы Зеленского сделать Москву «островом»
Генерал-майор Липовой: Киев станет бездонным озером, если ударит по Москве
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Владимир Зеленский заявил о планах нанести воздушные удары по Москве, чтобы превратить её в «остров» и принудить Россию к переговорам на невыгодных условиях. Герой России, генерал-майор Сергей Липовой в беседе с Общественной Службой Новостей назвал это провокацией и террористической угрозой.
«Скорее Киев превратится в большое бездонное озеро, чем угрозы Зеленского сбудутся. Он понимает, что ответ будет кратно жёстким. Удары будут наноситься не только по военно-промышленным объектам», — утверждает эксперт.
По его словам, этого глава киевского режима и боится, поэтому снова будет пугать Европу Россией и выпрашивать деньги. Однако, как считает Липовой, это его не спасёт — уже открыто говорят о замене Зеленского, и он отчаянно пытается доказать западным кураторам, что его рано списывать со счетов.
Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что вскоре украинская армия даст «справедливый ответ» на ночной удар ВС РФ по целям на Украине. Мэр Киева Виталий Кличко назвал эту атаку самой массированной за всё время конфликта.
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