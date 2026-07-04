Владимир Зеленский заявил о планах нанести воздушные удары по Москве, чтобы превратить её в «остров» и принудить Россию к переговорам на невыгодных условиях. Герой России, генерал-майор Сергей Липовой в беседе с Общественной Службой Новостей назвал это провокацией и террористической угрозой.

«Скорее Киев превратится в большое бездонное озеро, чем угрозы Зеленского сбудутся. Он понимает, что ответ будет кратно жёстким. Удары будут наноситься не только по военно-промышленным объектам», — утверждает эксперт.

По его словам, этого глава киевского режима и боится, поэтому снова будет пугать Европу Россией и выпрашивать деньги. Однако, как считает Липовой, это его не спасёт — уже открыто говорят о замене Зеленского, и он отчаянно пытается доказать западным кураторам, что его рано списывать со счетов.