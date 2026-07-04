«Это был последний раз»: Сын погибшего актёра Высоковского обратился к отцу

Сын погибшего актёра Александра Высоковского, известного по сериалу «Бригада», опубликовал трогательное обращение к отцу. В своём посте он признался, что до сих пор винит себя в событиях рокового дня.

«Папа, ты всегда будешь рядом со мной. Мы больше никогда не поиграем вместе, не пойдём на рыбалку, не будем вместе путешествовать, мы не пойдём рано утром на пробежку», — написал он.

Максим рассказал, что отец приглашал его отправиться на рыбалку, однако он отказался. Теперь молодой человек признаётся, что жалеет об этом и считает, что должен был попросить отца не ехать.

«Ты предложил мне пойти, но я отказался. Это был последний раз, когда я слышал твой голос», — отметил он.

В своём обращении сын также поблагодарил Александра Высоковского за всё, что тот сделал для него. Он вспомнил совместные просмотры фильмов, поездки, утренние пробежки и то, как отец научил его кататься на велосипеде. Завершая публикацию, Максим признался, что бесконечно благодарен отцу за заботу, поддержку и счастливые моменты детства, которые они провели вместе.