Песков назвал Сергея Иванова близким соратником Путина

Президент России Владимир Путин и бывший вице-премьер Сергей Иванов были не просто сослуживцами, а близкими соратниками. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину для программы «Вести».

Он отметил, что Путин и Иванов давно знали друг друга и тесно взаимодействовали в профессиональной сфере, подчеркнув, что их связывали доверительные рабочие отношения.

Сергей Иванов, скончался 26 июня в возрасте 72–73 лет, на протяжении своей карьеры занимал ряд высоких государственных постов, включая должности министра обороны, вице-премьера и руководителя администрации президента.

«Он всегда занимал весьма и весьма ответственные должности. Самоотверженно работал на каждой должности, не жалея себя. Я лично был этому свидетелем на протяжении больше чем 20-ти лет», — отметил Песков.

Пресс-секретарь президента добавил, что уход Иванова стал значимой потерей не только для команды, но и лично для Владимира Путина.

Сергея Иванова похоронили на Троекуровском кладбище с воинскими почестями. Почётный караул был выставлен у гроба согласно уставу гарнизонной службы. Проводить его в последний путь пришли высокопоставленные представители власти, включая Валентину Матвиенко, Вячеслава Володина и Сергея Лаврова.