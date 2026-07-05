Россия готова организовать работу прессы в Константиновке при согласии Киева

Российское оборонное ведомство заявило о готовности организовать работу иностранных журналистов в Константиновке. Речь идёт о проведении гуманитарной акции, связанной с передачей тел украинских военнослужащих.

Инициатива возникла после официального обращения Москвы. Условием для реализации такого шага является прекращение огня со стороны ВСУ в указанном населённом пункте.

На предложение откликнулись представители прессы по всему миру. Более 20 редакций из различных стран выразили желание лично присутствовать при процедуре, чтобы зафиксировать события на месте.

В российском ведомстве подчеркнули готовность к открытому диалогу. Если киевские власти дадут своё согласие на проведение гуманитарной миссии, представители СМИ получат возможность беспрепятственно работать в обозначенной локации.

«В случае согласия украинской стороны на предложенную гуманитарную акцию Минобороны России было бы готово организовать работу журналистов в Константиновке», — официально подтвердили в министерстве.