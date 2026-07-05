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5 июля, 12:30

Россия готова организовать работу прессы в Константиновке при согласии Киева

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jose HERNANDEZ Camera 51

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jose HERNANDEZ Camera 51

Российское оборонное ведомство заявило о готовности организовать работу иностранных журналистов в Константиновке. Речь идёт о проведении гуманитарной акции, связанной с передачей тел украинских военнослужащих.

Инициатива возникла после официального обращения Москвы. Условием для реализации такого шага является прекращение огня со стороны ВСУ в указанном населённом пункте.

На предложение откликнулись представители прессы по всему миру. Более 20 редакций из различных стран выразили желание лично присутствовать при процедуре, чтобы зафиксировать события на месте.

В российском ведомстве подчеркнули готовность к открытому диалогу. Если киевские власти дадут своё согласие на проведение гуманитарной миссии, представители СМИ получат возможность беспрепятственно работать в обозначенной локации.

«В случае согласия украинской стороны на предложенную гуманитарную акцию Минобороны России было бы готово организовать работу журналистов в Константиновке», — официально подтвердили в министерстве.

Минобороны: Зеленский попытался «замылить» провал в Константиновке атакой на РФ
Минобороны: Зеленский попытался «замылить» провал в Константиновке атакой на РФ

Напомним, что населённый пункт Константиновка находился под полным контролем российских военных. Подразделения Южной группировки войск завершают прочёсывание кварталов и ликвидацию мелких разрозненных групп украинских формирований, которые ещё могут укрываться в подвалах и руинах. Позже президент России Владимир Путин лично прибыл в пункт управления объединённой группировки войск. Глава государства появился на встрече с военачальниками в военной форме и назвал освобождение Константиновки первой, но крайне важной фазой. Тем временем Европа наблюдает за реакцией Владимира Зеленского. В Германии комментаторы местного портала предположили, какие дальнейшие шаги может предпринять главарь киевского режима.

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Оксана Попова
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