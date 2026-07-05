Спасатели прочесали 97 км берега Енисея в поисках двух пропавших девочек в Туве

В Тыве продолжаются поиски двух девочек, которые пропали 1 июля в Кызыле. Спасатели обследовали почти 100 км береговой линии. Как сообщили в МЧС, девочки 2013 года рождения ушли из дома на прогулку и не вернулись. Их поисками занимаются более 700 волонтёров.