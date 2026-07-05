Спасатели прочесали 97 км берега Енисея в поисках двух пропавших девочек в Туве
В Тыве продолжаются поиски двух девочек, которые пропали 1 июля в Кызыле. Спасатели обследовали почти 100 км береговой линии. Как сообщили в МЧС, девочки 2013 года рождения ушли из дома на прогулку и не вернулись. Их поисками занимаются более 700 волонтёров.
Спасатели в Туве прошли почти 100 км по Енисею. Видео © VK/ МЧС Республики Тыва
За время поисков осмотрели 97 км береговой линии, проверили 67 островов и 28 завалов. Для обследования применяли беспилотную авиацию: выполнено 9 полётов. Также обследовали прибрежную зону от Оттук-Даш в Кызылском районе до Ийи-Тал в Улуг-Хемском районе. Инспекторы Центра ГИМС отдельно обследовали еще 75 км береговой зоны.
Напомним 13-летние Назын Амина Омаковна и Шомбун Айлана Мергеновна 1 июля ушли гулять из домов на улицах Буренской и Листвянка. Обратно девочки не вернулись. По сведениям правоохранителей, подростки часто проводили досуг на территории местной школы. Позднее появилась информация, что похожих детей могли видеть на берегу Енисея. Возле реки следователи обнаружили обувь, которая принадлежала одной из пропавших. Следственные органы возбудили уголовное дело, прокуратура инициировала собственную проверку. Позже тапок второй девочки нашли у берега Енисея.
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Обложка © VK/ МЧС Республики Тыва