Матч Мексики и Англии в 1/8 финала ЧМ-2026 перенесли из-за грозы

Начало матча 1/8 финала чемпионата мира по футболу между сборными Мексики и Англии перенесли из-за неблагоприятной погоды в Мехико. Об этом сообщила пресс-служба ФИФА.

«Из-за неблагоприятных погодных условий в Мехико, включая опасность попадания молний в непосредственной близости от стадиона, начало матча 16-го тура чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Мексики и Англии было перенесено на 19:00 по местному времени (21:00 по восточному времени)», — говорится в сообщении.

Фанаты сборных Мексики и Великобритании в ожидании начала матча. Видео © X / Casey Settleman / Nicolás Humó

Комментатор Дэвид Ричардсон из Sky Sports заявил, что это будет незабываемый вечер для болельщиков, которые будут наблюдать за Англией на чемпионате мира. По его словам, «задержки из-за погоды только усиливают драматизм и напряжённость. Один на века».

Ранее футболисты сборной Мексики приняли решение вернуть часы Rolex, которые им ранее подарил американский видеоблогер SteveWillDoit. Каждому футболисту был вручён отдельный экземпляр часов. Сам блогер заявил, что общая стоимость подарка составила около $1 млн, а цена одной модели варьировалась от $30 тыс. до $90 тыс. В Кодексе этики ФИФА указано, что игрокам запрещено принимать подарки, которые могут превышать символическую ценность или влиять на их решения.