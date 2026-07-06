Силы ПВО уничтожили два БПЛА на подлёте к Москве

Силы противовоздушной обороны России утром отразили налёт двух беспилотников на Москву, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. На место уже прибыли работники экстренных служб.

«Силами ПВО Минобороны уничтожены два БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал градоначальник в своем канале в «Максе».