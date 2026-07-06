Силы ПВО уничтожили два БПЛА на подлёте к Москве
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Силы противовоздушной обороны России утром отразили налёт двух беспилотников на Москву, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. На место уже прибыли работники экстренных служб.
«Силами ПВО Минобороны уничтожены два БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал градоначальник в своем канале в «Максе».
Всего этой ночью системы ПВО России сбили 519 украинских БПЛА над 22 регионами и акваторией Азовского моря. Так, на подлёте к Ярославлю уничтожили более 70 украинских дронов, ещё 56 дронов сбито над Ленобластью, есть разрушения на Лужском полигоне и в портах.
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