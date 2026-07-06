Португалия — Испания 6 июля: где смотреть матч ЧМ-2026, время и составы

Сборные Португалии и Испании сыграют 6 июля в одном из центральных матчей 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2026 года. Встреча начнётся в 22:00 по московскому времени. Криштиану Роналду готовится выйти на поле, а победитель иберийского дерби продолжит борьбу за Кубок мира.

Рассказываем, где смотреть матч Португалия — Испания в прямом эфире, во сколько начало игры, какими могут быть стартовые составы и что известно об участии Роналду.

Во сколько матч Португалия — Испания 6 июля

Матч Португалия — Испания состоится в понедельник, 6 июля 2026 года. Начало встречи — в 22:00 по московскому времени.

Игра пройдёт на стадионе в Арлингтоне, штат Техас, который во время турнира официально называется Dallas Stadium. В России матч начнётся поздним вечером, а по местному времени — в 14:00. Главным арбитром встречи назначен англичанин Энтони Тэйлор.

Матч проводится в рамках 1/8 финала ЧМ-2026. Если основное время завершится вничью, команды сыграют два дополнительных тайма, после которых при необходимости состоится серия пенальти.

Где смотреть Португалия — Испания в прямом эфире

Прямую трансляцию матча Португалия — Испания в России покажет телеканал «Матч ТВ». Эфир начнётся в 21:30 по московскому времени, за полчаса до стартового свистка.

Также игра будет доступна на каналах «Матч Премьер» и «Матч! Футбол 1» — начало студийного эфира запланировано на 21:00 мск.

Смотреть Португалия — Испания онлайн можно на официальных сайтах matchtv.ru и sportbox.ru, а также в приложении «Матч ТВ». Сам матч начнётся в 22:00 по московскому времени.

Таким образом, ответ на запрос «где смотреть Португалия — Испания» следующий: федеральный эфир — на «Матч ТВ», официальная онлайн-трансляция — на цифровых площадках телеканала.

Сыграет ли Роналду сегодня против Испании

Криштиану Роналду готовится к матчу Португалия — Испания и с высокой вероятностью появится в стартовом составе. Главный тренер португальцев Роберто Мартинес сообщил, что перед игрой у команды нет серьёзных кадровых проблем.

Роналду остаётся основным центральным нападающим сборной. На ЧМ-2026 41-летний капитан Португалии забил три мяча. Его гол в ворота Хорватии стал первым голом футболиста в плей-офф чемпионатов мира.

Перед встречей с Испанией Роналду подтвердил, что чемпионат мира 2026 года станет для него последним. Португалец принимает участие уже в шестом мировом первенстве и может провести против Испании свой 233-й матч за национальную команду.

Окончательно ответить на вопрос, выйдет ли Роналду сегодня с первых минут, можно будет после публикации официальных составов. Обычно команды объявляют их незадолго до начала встречи.

Предварительные составы Португалии и Испании

Официальные стартовые составы на матч Португалия — Испания пока не опубликованы. По предварительным данным, команды могут начать встречу в следующих сочетаниях.

Португалия: Диогу Кошта, Жоау Канселу, Рубен Диаш, Ренату Вейга, Нуну Мендеш, Жоау Невеш, Витинья, Франсишку Консейсау, Бруну Фернандеш, Рафаэл Леау, Криштиану Роналду.

Испания: Унаи Симон, Педро Порро, Пау Кубарси, Эмерик Ляпорт, Марк Кукурелья, Родри, Педри, Дани Ольмо, Ламин Ямаль, Алекс Баэна, Микель Оярсабаль.

Роналду, вероятнее всего, снова займёт место на острие атаки Португалии. В составе Испании основная угроза может исходить от Ламина Ямаля, Оярсабаля и атакующих полузащитников, поддерживающих нападение из глубины.

Как Португалия и Испания вышли в 1/8 финала

В первом раунде плей-офф Португалия победила Хорватию со счётом 2:1. Португальцы уступали после гола Ивана Перишича, однако Роналду восстановил равновесие, а вышедший на замену Гонсалу Рамуш забил победный мяч в компенсированное время.

Испания прошла Австрию значительно увереннее — 3:0. Команда Луиса де ла Фуэнте контролировала ход встречи и не позволила сопернику нанести ни одного удара в створ ворот.

Перед матчем с Португалией испанцы не проигрывают уже 34 встречи подряд. При этом последнее противостояние команд завершилось победой Португалии: в финале Лиги наций 2025 года основное и дополнительное время закончилось со счётом 2:2, а в серии пенальти португальцы победили 5:3. Один из голов забил Роналду.

С кем сыграет победитель матча Португалия — Испания

Победитель пары Португалия — Испания выйдет в четвертьфинал чемпионата мира 2026 года. Следующим соперником станет победитель матча США — Бельгия. Четвертьфинальная встреча запланирована на 10 июля.

С кем сыграет победитель матча Португалия — Испания

Для Роналду поражение от Испании может означать завершение последнего чемпионата мира в карьере. Испания, в свою очередь, постарается взять реванш за проигранный годом ранее финал Лиги наций.

Португалия — Испания: главное о матче

Матч пройдёт 6 июля 2026 года и начнётся в 22:00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут «Матч ТВ», «Матч Премьер» и «Матч! Футбол 1». Посмотреть игру онлайн можно на официальных цифровых площадках «Матч ТВ» и Sportbox.

Криштиану Роналду готов к игре и ожидается в стартовом составе Португалии. Официальные составы станут известны ближе к началу встречи.

После финального свистка материал будет обновлён: здесь появятся итоговый счёт матча Португалия — Испания, авторы голов, видео лучших моментов, реакция Роналду и новая турнирная сетка ЧМ-2026.