Посол Швеции явится в МИД для объяснений из-за налёта дронов на посольство
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Послу Швеции в Москве Анне Кристине Тересе Юханнессон предстоит 6 июля визит в МИД России. Дипломату передадут «приглашение» из-за налёта дронов на наше посольство в Стокгольме, заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
«Будет сегодня вызвана посол Швеции в МИД», — сказала Захарова, отвечая на вопрос журналистов.
Юханнессон в МИД РФ напомнят об обязательствах Стокгольма по Венской конвенции. Захарова обратила внимание на то, что российское посольство в Швеции и сотрудники дипмиссии сталкиваются не с абстрактными угрозами, а с регулярными физическими атаками дронов, которые запускают прицельно по территории дипмиссии. Представитель МИД подчеркнула, что ситуация требует повторного разговора со шведской стороной на дипломатическом уровне.
Послу придётся объясняться в связи с атакой на дипломатическое представительство РФ в Стокгольме. Дело в том, что в ночь на 2 июля посольство России в Швеции подверглось атаке дронов. Один БПЛА сбросил краску, а ко второму был прикреплён муляж взрывного устройства. Посол Сергей Беляев рассказал, что в связи с налётом в шведский МИД направлена нота с требованием проинформировать о результатах расследования.
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