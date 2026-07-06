Посол Швеции явится в МИД для объяснений из-за налёта дронов на посольство

Юханнессон в МИД РФ напомнят об обязательствах Стокгольма по Венской конвенции. Захарова обратила внимание на то, что российское посольство в Швеции и сотрудники дипмиссии сталкиваются не с абстрактными угрозами, а с регулярными физическими атаками дронов, которые запускают прицельно по территории дипмиссии. Представитель МИД подчеркнула, что ситуация требует повторного разговора со шведской стороной на дипломатическом уровне.