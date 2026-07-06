Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 июля, 08:50

Посол Швеции явится в МИД для объяснений из-за налёта дронов на посольство

Обложка © ТАСС / ЕРА / RAMIL SITDIKOV/POOL

Обложка © ТАСС / ЕРА / RAMIL SITDIKOV/POOL

Послу Швеции в Москве Анне Кристине Тересе Юханнессон предстоит 6 июля визит в МИД России. Дипломату передадут «‎приглашение» из-за налёта дронов на наше посольство в Стокгольме, заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

«Будет сегодня вызвана посол Швеции в МИД», — сказала Захарова, отвечая на вопрос журналистов.

Юханнессон в МИД РФ напомнят об обязательствах Стокгольма по Венской конвенции. Захарова обратила внимание на то, что российское посольство в Швеции и сотрудники дипмиссии сталкиваются не с абстрактными угрозами, а с регулярными физическими атаками дронов, которые запускают прицельно по территории дипмиссии. Представитель МИД подчеркнула, что ситуация требует повторного разговора со шведской стороной на дипломатическом уровне.

«Формально фиксируют»: Шведская полиция не ищет виновных в налётах дронов на Посольство РФ
«Формально фиксируют»: Шведская полиция не ищет виновных в налётах дронов на Посольство РФ

Послу придётся объясняться в связи с атакой на дипломатическое представительство РФ в Стокгольме. Дело в том, что в ночь на 2 июля посольство России в Швеции подверглось атаке дронов. Один БПЛА сбросил краску, а ко второму был прикреплён муляж взрывного устройства. Посол Сергей Беляев рассказал, что в связи с налётом в шведский МИД направлена нота с требованием проинформировать о результатах расследования.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Андрей Бражников
  • Новости
  • МИД РФ
  • Мария Захарова
  • швеция
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar