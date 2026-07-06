Посол Швеции прибыла на ковёр в МИД РФ из-за атаки дронов на нашу дипмиссию
Обложка © Life.ru
Посол Швеции в России Кристина Юханнессон прибыла в здание Министерства иностранных дел РФ, куда была вызвана в связи с атакой беспилотников на российское посольство в Стокгольме. Шведский дипломат проследовала внутрь без комментариев для прессы.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что российская сторона регулярно доводила до властей Швеции недопустимость подобных действий, которым должна была быть дана правовая и политическая оценка, а также приняты меры по недопущению повторения. В ходе беседы послу напомнят об обязательствах Стокгольма в рамках Венской конвенции и данных ранее заверениях.
Напомним, что в ночь на 2 июля посольство России в Швеции вновь подверглось атаке дронов, один аппарат сбросил краску, а на другом был закреплён муляж взрывного устройства. В МИД РФ это назвали систематическими провокациями, и посол Сергей Беляев заявил, что в связи с инцидентом в шведский МИД направлена нота с требованием проинформировать о результатах расследования.
Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.