Посол Швеции прибыла на ковёр в МИД РФ из-за атаки дронов на нашу дипмиссию

Посол Швеции в России Кристина Юханнессон прибыла в здание Министерства иностранных дел РФ, куда была вызвана в связи с атакой беспилотников на российское посольство в Стокгольме. Шведский дипломат проследовала внутрь без комментариев для прессы.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что российская сторона регулярно доводила до властей Швеции недопустимость подобных действий, которым должна была быть дана правовая и политическая оценка, а также приняты меры по недопущению повторения. В ходе беседы послу напомнят об обязательствах Стокгольма в рамках Венской конвенции и данных ранее заверениях.