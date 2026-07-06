The Spectator счёл ксенофобией бой 50 британских депутатов с «Машей и Медведем»
Обложка © Кадр из мультфильма «Маша и Медведь», реж. Олег Кузовков, Олег Ужинов, Денис Червяцов, сц. Олег Кузовков, Олег Ужинов, Наталья Румянцева
Британский журнал The Spectator раскритиковал инициативу британских парламентариев, потребовавших запретить российский мультсериал «Маша и Медведь», назвав это проявлением ксенофобии и абсурдным доведением ситуации до крайности. В материале подчёркивается, что не нужно «демонизировать каждого россиянина и всё российское», а с подобной ксенофобией необходимо бороться.
«Слава богу, что в Великобритании всё настолько хорошо, что более чем 50 депутатам парламента заняться больше нечем и они могут тратить время на лоббирование против детского мультфильма о непослушной четырёхлетке и терпящем её выходки медведе, потому что это телешоу якобы поддерживает военные усилия Владимира Путина на Украине», — пишет колумнист The Spectator.
Автор признаёт, что главная героиня «вряд ли может служить хорошей моделью для подражания», но называет мультсериал «милым и очень добрым». Он иронизирует над предположением, что «выбор одежды неугомонного мультипликационного персонажа способен «промыть мозги» целому поколению британских малышей и превратить их в «пятую колонну» Путина».
Напомним, более 50 британских депутатов призвали власти рассмотреть запрет российского мультсериала «Маша и Медведь», ссылаясь на возможное «мягкое влияние». Кипрский журналист Алекс Христофору иронично отреагировал на эту инициативу, назвав обсуждение чрезмерно раздутым и подчеркнув, что подобные действия выглядят абсурдно на фоне реальных проблем. Ранее похожие опасения высказывались и в Эстонии, где глава МИД Маргус Цахкна углядел «милитаристские нарративы» в мультсериале.
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