The Spectator счёл ксенофобией бой 50 британских депутатов с «Машей и Медведем»

Британский журнал The Spectator раскритиковал инициативу британских парламентариев, потребовавших запретить российский мультсериал «Маша и Медведь», назвав это проявлением ксенофобии и абсурдным доведением ситуации до крайности. В материале подчёркивается, что не нужно «демонизировать каждого россиянина и всё российское», а с подобной ксенофобией необходимо бороться.

«Слава богу, что в Великобритании всё настолько хорошо, что более чем 50 депутатам парламента заняться больше нечем и они могут тратить время на лоббирование против детского мультфильма о непослушной четырёхлетке и терпящем её выходки медведе, потому что это телешоу якобы поддерживает военные усилия Владимира Путина на Украине», — пишет колумнист The Spectator.

Автор признаёт, что главная героиня «вряд ли может служить хорошей моделью для подражания», но называет мультсериал «милым и очень добрым». Он иронизирует над предположением, что «выбор одежды неугомонного мультипликационного персонажа способен «промыть мозги» целому поколению британских малышей и превратить их в «пятую колонну» Путина».