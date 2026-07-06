В Госдуме перечислили документы, которые теперь нужны для назначения пенсий

С 7 июля начнёт действовать обновлённый перечень документов для назначения пенсий. Новый приказ Минтруда РФ объединяет требования по страховым, накопительным и государственным пенсиям, а также по фиксированным выплатам и пенсиям по потере кормильца.

Депутат Госдумы Алексей Говырин подчеркнул, что для большинства россиян главным документом остаётся паспорт. СНИЛС тоже менять не нужно — подойдёт как старая «зелёная карточка», так и новое уведомление о регистрации в системе индивидуального учёта.

Большую часть данных СФР будет получать сам через лицевой счёт и государственные реестры. Речь идёт о стаже, заработке, периодах работы и сведениях об инвалидности. Дополнительные бумаги понадобятся только в тех случаях, когда нужной информации нет в системе, например, при работе за рубежом или специальном стаже.

Отдельно в документе прописаны правила для некоторых новых случаев, включая социальную пенсию детям, рождённым спустя более 300 дней после смерти супруга матери при установленном отцовстве. Если пенсия не назначается автоматически, заявление можно подать через «Госуслуги», клиентскую службу Соцфонда или МФЦ, отметил собеседник kp.ru.