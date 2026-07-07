Bloomberg: Зеленский затягивает сделку по дронам с США ради выгодных условий

Украина затягивает подписание соглашения с США о сотрудничестве в сфере производства беспилотников. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, Киев может добиваться более выгодных условий сделки и хочет, чтобы Вашингтон признал ценность украинских технологий в этой области. Собеседники Bloomberg утверждают, что Владимир Зеленский стремится получить от США дополнительные гарантии и более выгодные параметры сотрудничества. При этом американская сторона рассчитывает получить доступ к украинским разработкам в сфере беспилотников.

Советник Зеленского по коммуникациям Дмитрий Литвин заверил агентство, что Киев не пытается затормозить заключение соглашения.