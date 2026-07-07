Bloomberg: Зеленский затягивает сделку по дронам с США ради выгодных условий
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Украина затягивает подписание соглашения с США о сотрудничестве в сфере производства беспилотников. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
По данным агентства, Киев может добиваться более выгодных условий сделки и хочет, чтобы Вашингтон признал ценность украинских технологий в этой области. Собеседники Bloomberg утверждают, что Владимир Зеленский стремится получить от США дополнительные гарантии и более выгодные параметры сотрудничества. При этом американская сторона рассчитывает получить доступ к украинским разработкам в сфере беспилотников.
Советник Зеленского по коммуникациям Дмитрий Литвин заверил агентство, что Киев не пытается затормозить заключение соглашения.
Ранее сегодня Владимир Зеленский показал в соцсети кадры своего прибытия с супругой в Анкару, где намерен принять участие в саммите НАТО. Правда, его позвали только на ужин глав государств, но присутствовать на заседаниях альянса ему не разрешили. Впрочем, политик рассчитывает встретиться с президентом США Дональдом Трампом 8 июля на полях саммита. Хотя СМИ пишут, что переговоры под угрозой.
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