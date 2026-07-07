Объявленный убитым экс-президент Ирана пришёл на похороны Хаменеи

Бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад, которого считали погибшим с начала войны, внезапно появился на похоронах верховного лидера Али Хаменеи. В начале конфликта СМИ сообщили о его гибели после удара Израиля и США, и с тех пор о нём ничего не было слышно.

Сегодня политика заметили в толпе скорбящих в Тегеране. Экс-президент был в маске, но спустил её на подбородок, показав лицо. Миллионы людей собрались на площади Азади, чтобы проститься с Хаменеи и его родственниками, погибшими 28 февраля. Похороны стали демонстрацией силы и единства Ирана. Власти не называли точное число участников, но толпа была огромной — её было видно с вертолёта на несколько километров.

На грузовиках везли гробы, а вокруг звучали лозунги «Смерть Трампу». США много лет следят за угрозами из Ирана, но Тегеран отрицает заговоры против главы Белого дома. При этом Трамп в ходе войны обещал «уничтожить иранскую цивилизацию».

Переговоры между США и Ираном временно приостановлены до завершения похорон. Стороны спорят о ядерной программе и контроле над Ормузским проливом. Новый верховный лидер Моджтаба Хаменеи пока не появлялся на публике — по данным СМИ, он был ранен при авиаударе, в котором погиб его отец. Израиль в ходе войны неоднократно наносил удары по иранским лидерам, используя их публичные появления. Теперь в Иране опасаются, что он может повторить такие атаки.

К слову, в марте родственники бывшего президента Ирана Махмуда Ахмадинежада опровергали слухи о его смерти. Они назвали эти сообщения ложными. Новости о гибели политика начали убирать из Сети. Позже стало ясно, что Ахмадинежад, скорее всего, жив — вопреки тому, что сообщалось после ударов США и Израиля по Ирану. Но на публике он так и не появился.