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7 июля, 11:37

«Страна.ua»: Покушение на Ермолаева обошлось заказчикам в 150 тысяч долларов

Вадим Ермолаев. Обложка © YouTube / ANDRII OSTAPCHUK

Вадим Ермолаев. Обложка © YouTube / ANDRII OSTAPCHUK

Попытка убийства украинского бизнесмена Вадима Ермолаева обошлась заказчикам в 150 тысяч долларов. Об этом сообщила «Страна.ua» со ссылкой на источники в органах Украины.

Данные основаны на показаниях задержанных подозреваемых, которые проходят по делу об убийстве исполнительницы преступления Анастасии Березовской. Из общей суммы она получила лишь 8 тысяч долларов. Ещё 5 тысяч ушло на транспортные расходы. Деньги переводились как на криптокошельки, так и на банковские счета фигурантки.

Украинский журналист Анатолий Шарий со ссылкой на свои источники пишет, что на покушение было выделено 200 000 долларов. По его версии, четверть этой суммы мог в процессе прикарманить один из участников преступной схемы.

Имя заказчика преступления пока не разглашается. Расследование продолжается, и главный вопрос — кто заплатил основную часть суммы — остаётся открытым.

«Четыре выстрела в затылок»: Кто и зачем расправился с киллершей украинского олигарха Ермолаева?
«Четыре выстрела в затылок»: Кто и зачем расправился с киллершей украинского олигарха Ермолаева?

Напомним, 29 июня в Монако прогремел взрыв, в результате которого пострадали три человек, одним из них был украинский олигарх Вадим Ермолаев. Прокуратура княжества ведёт расследование по факту покушения на убийство, хотя сначала дело квалифицировалось как теракт. Источник в силовых структурах назвал организатором преступления первого замглавы СБУ Александра Поклада. Однак из версий случившегося звучит так: Ермолаев собирался зачитать в Европарламенте доклад о коррупции в Незалежной, поэтому его решили заткнуть.

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Юрий Лысенко
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