«Страна.ua»: Покушение на Ермолаева обошлось заказчикам в 150 тысяч долларов

Попытка убийства украинского бизнесмена Вадима Ермолаева обошлась заказчикам в 150 тысяч долларов. Об этом сообщила «Страна.ua» со ссылкой на источники в органах Украины.

Данные основаны на показаниях задержанных подозреваемых, которые проходят по делу об убийстве исполнительницы преступления Анастасии Березовской. Из общей суммы она получила лишь 8 тысяч долларов. Ещё 5 тысяч ушло на транспортные расходы. Деньги переводились как на криптокошельки, так и на банковские счета фигурантки.

Украинский журналист Анатолий Шарий со ссылкой на свои источники пишет, что на покушение было выделено 200 000 долларов. По его версии, четверть этой суммы мог в процессе прикарманить один из участников преступной схемы.

Имя заказчика преступления пока не разглашается. Расследование продолжается, и главный вопрос — кто заплатил основную часть суммы — остаётся открытым.