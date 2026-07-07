Министр обороны Турции предложил способ укрепить боеготовность НАТО
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Увеличение военных расходов должно реально повысить боеспособность НАТО, а не остаться просто цифрами в бюджете. Об этом заявил глава Минобороны Турции Яшар Гюлер перед саммитом альянса в Анкаре.
По его словам, задача трансформации НАТО — восстановить надёжную оборону, уметь реагировать на угрозы со всех сторон. Для этого альянс должен стать сильнее и сбалансированнее: Европа должна брать на себя больше ответственности, но связь с США остаётся ключевой.
«В то время как война на Украине продолжает формировать евроатлантическую безопасность, недавний конфликт с участием Ирана, Израиля и США показал, как региональные кризисы могут иметь глобальные последствия. Ракетные и удары БПЛА, сбои в морских перевозках, перебои в поставках энергоносителей и давление на цепочки поставок показывают, насколько глубоко взаимосвязаны угрозы», — объяснил Гюлер.
Поэтому НАТО должна учитывать угрозы не только на востоке и юге, но и за их пределами. Но, подчеркнул министр обороны, просто тратить больше денег недостаточно. Расходы стран альянса должны превращаться в реальные боеспособные войска, подготовленных солдат, боеприпасы, логистику и системы управления. Иначе это останется лишь отчётами.
Напомним, 7-8 июля в Анкаре впервые за 22 года проходит саммит НАТО. Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Москва будет внимательно отслеживать ход саммита и его возможные итоги. Трамп уже прилетел в Анкару, его встретил у трапа сам Эрдоган. Зеленский тоже прибыл с женой на саммит НАТО, но такой чести не был удостоен.
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