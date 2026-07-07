Мосийчук*: Колл-центры Ермолаева могли платить офису Зеленского по $15 млн

Экс-депутат Верховной рады Игорь Мосийчук* заявил, что сеть мошеннических кол-центров бизнесмена Вадима Ермолаева, ставшего объектом покушения в Монако, насчитывала более 150 подразделений. По его словам, структура перечисляла в Офис президента Украины по $15 млн в месяц.

Бывший парламентарий утверждает, что именно после прекращения этих платежей последовала попытка ликвидации Ермолаева. Мосийчук* также раскритиковал расследование убийства Анастасии Березовской, которую считают исполнительницей покушения на предпринимателя в Монако.

По мнению экс-депутата, правоохранители должны были задержать женщину ещё при въезде в страну, поскольку она находилась в базе розыска Интерпола. Однако Березовская смогла беспрепятственно добраться до Киева, где позже была убита.

Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.