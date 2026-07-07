Мосийчук*: Колл-центры Ермолаева могли платить офису Зеленского по $15 млн
Вадим Ермолаев. Обложка © YouTube / ANDRII OSTAPCHUK
Экс-депутат Верховной рады Игорь Мосийчук* заявил, что сеть мошеннических кол-центров бизнесмена Вадима Ермолаева, ставшего объектом покушения в Монако, насчитывала более 150 подразделений. По его словам, структура перечисляла в Офис президента Украины по $15 млн в месяц.
Бывший парламентарий утверждает, что именно после прекращения этих платежей последовала попытка ликвидации Ермолаева. Мосийчук* также раскритиковал расследование убийства Анастасии Березовской, которую считают исполнительницей покушения на предпринимателя в Монако.
По мнению экс-депутата, правоохранители должны были задержать женщину ещё при въезде в страну, поскольку она находилась в базе розыска Интерпола. Однако Березовская смогла беспрепятственно добраться до Киева, где позже была убита.
Напомним, тело 39-летней Анастасии Березовской, которую подозревают в покушении на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако, обнаружили вечером 6 июля под Киевом. К убийству могут быть причастны действующий офицер ГУР Украины и бывший сотрудник СБУ. Березовская выехала с Украины в Европу ещё в 2025 году. Именно она попала на видеокамеры у дома предпринимателя в Монако. Женщина подбросила бомбу и скрылась. В результате взрыва пострадали сам Ермолаева, его любовница и их сын. Известно, что олигарх имел сеть кол-центров на Украине, которые занимались мошенническими звонками. Украинский журналист Анатолий Шарий выразил уверенность, что покушение было инициировано в офисе Владимира Зеленского.
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