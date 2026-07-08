Путин и Трамп восстановили процесс дипломатической вежливости, заявил политолог

Полуторачасовой телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа стал не только возвращением к нормальному дипломатическому тону, но и возможностью напрямую донести позицию России по Украине, уверен политолог Юрий Светов. По его словам, сам факт контакта на высшем уровне уже важен.

Ранее США поздравили нас с Днём России, затем Путин поздравил Трампа с 80-летием, а теперь состоялся звонок по инициативе американского президента. Стороны постепенно возвращаются к рабочему формату общения.

«Этого не было долгие годы, нормальный процесс дипломатической вежливости был разорван по инициативе американской стороны. Теперь ситуация восстанавливается», — подчеркнул собеседник «Радио 1».

Главная интрига, по его оценке, была не в протоколе, а в содержании разговора. Путин подробно объяснял Трампу ситуацию на поле боя и постарался развеять представления, которые западные советники связывают со «скорой победой» Украины.

Напомним, ранее Владимир Путин провёл телефонный разговор с Дональдом Трампом. В частности, президент России поздравил коллегу и американский народ с Днём независимости США. Как отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, у Путина и Трампа есть понимание, что их контакты уже скоро продолжатся.