Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 июля, 07:18

Путин и Трамп восстановили процесс дипломатической вежливости, заявил политолог

Дональд Трамп и Владимир Путин. Обложка © kremlin.ru

Дональд Трамп и Владимир Путин. Обложка © kremlin.ru

Полуторачасовой телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа стал не только возвращением к нормальному дипломатическому тону, но и возможностью напрямую донести позицию России по Украине, уверен политолог Юрий Светов. По его словам, сам факт контакта на высшем уровне уже важен.

Ранее США поздравили нас с Днём России, затем Путин поздравил Трампа с 80-летием, а теперь состоялся звонок по инициативе американского президента. Стороны постепенно возвращаются к рабочему формату общения.

Трамп: И Путин, и Зеленский хотят заключить сделку для завершения конфликта
Трамп: И Путин, и Зеленский хотят заключить сделку для завершения конфликта

«Этого не было долгие годы, нормальный процесс дипломатической вежливости был разорван по инициативе американской стороны. Теперь ситуация восстанавливается», — подчеркнул собеседник «Радио 1».

Главная интрига, по его оценке, была не в протоколе, а в содержании разговора. Путин подробно объяснял Трампу ситуацию на поле боя и постарался развеять представления, которые западные советники связывают со «скорой победой» Украины.

Песков: Беседа Путина и Трампа позволила донести до США позицию России
Песков: Беседа Путина и Трампа позволила донести до США позицию России

Напомним, ранее Владимир Путин провёл телефонный разговор с Дональдом Трампом. В частности, президент России поздравил коллегу и американский народ с Днём независимости США. Как отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, у Путина и Трампа есть понимание, что их контакты уже скоро продолжатся.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Путин
  • Дональд Трамп
  • США
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar