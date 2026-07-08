Западные страны собственными руками вырастили радикальный режим на Украине, а теперь получают «кровавые укусы» от своих выкормышей из Киева. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik , комментируя взрыв в Монако, устроенный украинской стороной.

«Буквально на днях польское руководство было записано в тот самый экстремистский сайт «Миротворец»*, <...> И разве это последний кровавый укус, который Запад получает от своих выкормышей? Конечно нет. Почему? Потому что никто на Банковой не скрывал, чем они идеологически питаются», — пояснила дипломат.