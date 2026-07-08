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8 июля, 08:06

Захарова: Запад ещё получит «кровавые укусы» от выкормышей из Киева

Обложка © Telegram / МИД России

Обложка © Telegram / МИД России

Западные страны собственными руками вырастили радикальный режим на Украине, а теперь получают «кровавые укусы» от своих выкормышей из Киева. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik, комментируя взрыв в Монако, устроенный украинской стороной.

«Буквально на днях польское руководство было записано в тот самый экстремистский сайт «Миротворец»*, <...> И разве это последний кровавый укус, который Запад получает от своих выкормышей? Конечно нет. Почему? Потому что никто на Банковой не скрывал, чем они идеологически питаются», — пояснила дипломат.

Она добавила, что киевский режим открыто использует идеологию нацизма времён Великой Отечественной войны, но Запад делает вид, что не замечает этого и усердно продолжает переписывать историю, обеляя собственное прошлое. А ведь именно целые слои населения уничтожались под нацистскими лозунгами — вот чем «питается» современный Киев, заметила Захарова.
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Напомним, взрыв в Монако прогремел 29 июня у входа в жилой дом. Пострадали украинский бизнесмен Вадим Ермолаев, его спутница и их 13-летний сын. Главной подозреваемой объявили украинку Анастасию Березовскую, чьё тело позже нашли под Киевом с огнестрельными ранениями. По подозрению в её убийстве задержаны двое, один из них — действующий офицер ГУР Минобороны Украины.

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* Ресурс включён в список экстремистских и запрещён на территории Российской Федерации.

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Татьяна Миссуми
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