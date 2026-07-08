Захарова: Запад ещё получит «кровавые укусы» от выкормышей из Киева
Обложка © Telegram / МИД России
Западные страны собственными руками вырастили радикальный режим на Украине, а теперь получают «кровавые укусы» от своих выкормышей из Киева. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik, комментируя взрыв в Монако, устроенный украинской стороной.
«Буквально на днях польское руководство было записано в тот самый экстремистский сайт «Миротворец»*, <...> И разве это последний кровавый укус, который Запад получает от своих выкормышей? Конечно нет. Почему? Потому что никто на Банковой не скрывал, чем они идеологически питаются», — пояснила дипломат.
Она добавила, что киевский режим открыто использует идеологию нацизма времён Великой Отечественной войны, но Запад делает вид, что не замечает этого и усердно продолжает переписывать историю, обеляя собственное прошлое. А ведь именно целые слои населения уничтожались под нацистскими лозунгами — вот чем «питается» современный Киев, заметила Захарова.
Напомним, взрыв в Монако прогремел 29 июня у входа в жилой дом. Пострадали украинский бизнесмен Вадим Ермолаев, его спутница и их 13-летний сын. Главной подозреваемой объявили украинку Анастасию Березовскую, чьё тело позже нашли под Киевом с огнестрельными ранениями. По подозрению в её убийстве задержаны двое, один из них — действующий офицер ГУР Минобороны Украины.
Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.
* Ресурс включён в список экстремистских и запрещён на территории Российской Федерации.