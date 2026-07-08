В России обвинили НАТО во лжи из-за слов о позиционном противостоянии на Украине
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Заявления стран НАТО о застое на фронте не соответствуют действительности. Об этом «Газете.ru» заявил военный аналитик Виктор Литовкин.
По его словам, российские силы освободили Константиновку, продолжают зачистку Алексеевки, а затем на очереди Дружковка, Славянск и Краматорск — с целью полного освобождения ДНР. Параллельно создаются зоны безопасности в Харьковской и Сумской областях.
Эксперт подчеркнул, что армия России действует «хирургическими методами» — без широкомасштабных лобовых атак, чтобы сохранить личный состав и минимизировать потери среди мирного населения.
Напомним, ранее ВС РФ успешно освободили Константиновку в ДНР. Президент России Владимир Путин заявил, что взятие Константиновки является ключевым моментом для дальнейшего освобождения всей территории ДНР, а также открывает путь к стратегически важным городам, таким как Краматорск и Славянск.
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