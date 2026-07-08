Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 июля, 09:34

В России обвинили НАТО во лжи из-за слов о позиционном противостоянии на Украине

Обложка © РИА Новости / Станислав Красильников

Обложка © РИА Новости / Станислав Красильников

Заявления стран НАТО о застое на фронте не соответствуют действительности. Об этом «Газете.ru» заявил военный аналитик Виктор Литовкин.

По его словам, российские силы освободили Константиновку, продолжают зачистку Алексеевки, а затем на очереди Дружковка, Славянск и Краматорск — с целью полного освобождения ДНР. Параллельно создаются зоны безопасности в Харьковской и Сумской областях.

Эксперт подчеркнул, что армия России действует «хирургическими методами» — без широкомасштабных лобовых атак, чтобы сохранить личный состав и минимизировать потери среди мирного населения.

Военный эксперт объяснил, почему рухнула «неприступная крепость» Константиновка
Военный эксперт объяснил, почему рухнула «неприступная крепость» Константиновка

Напомним, ранее ВС РФ успешно освободили Константиновку в ДНР. Президент России Владимир Путин заявил, что взятие Константиновки является ключевым моментом для дальнейшего освобождения всей территории ДНР, а также открывает путь к стратегически важным городам, таким как Краматорск и Славянск.

Важнейшие новости с фронта и истории героизма солдат ВС РФ — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Дарья Нарыкова
  • Новости
  • НАТО
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar