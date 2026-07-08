Эксперт по этикету: Эрдоган не простит Макрону попытку поцеловать руку жены

Неловкий момент с участием президента Франции Эмманюэля Макрона и первой леди Турции на саммите НАТО вызвал активное обсуждение. Французский лидер попытался поцеловать руку супруге турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана во время приветствия, однако она остановила этот жест. Эксперт по переговорам и деловому этикету Алексей Кобелюк объяснил в разговоре с Life.ru, почему такая ситуация могла стать дипломатической ошибкой.

Поведение Эмманюэля Макрона в ситуации, когда он попытался поцеловать первую леди Турции и получил отказ, было продиктовано его привычной манерой общения, полностью укоренённой в европейской светской традиции. Однако, выстраивая диалог с представителями иных культур, французский лидер продемонстрировал неготовность учитывать их этические нормы. Напомним, что подобное пренебрежение к общепринятым в других странах ценностям уже вызывало резонанс, в частности, во время церемонии открытия Олимпийских игр в Париже. Алексей Кобелюк Эксперт по переговорам и деловому этикету

Кобелюк добавил, что первая леди Турции Эмине Эрдоган является одной из самых влиятельных женщин в исламском мире и строго соблюдает нормы религиозного этикета. Согласно этим правилам, физический контакт между посторонними мужчиной и женщиной не просто нежелателен — он категорически запрещён и является харамом. Это базовое знание, доступное даже тем, кто лишь поверхностно знаком с исламской культурой, подчеркнул эксперт.

«В данном случае уместна русская пословица «Со своим уставом в чужой монастырь не ходят». Попытка применить европейские стандарты приветствия к женщине, для которой религиозные предписания являются абсолютными, выглядит как минимум бестактно. Сам факт прикосновения уже расценивается как верх невоспитанности, а попытка поцеловать руку — и вовсе за гранью дипломатического и человеческого приличия. Очевидно, что осадок от этого инцидента останется, и Макрону теперь следует крайне внимательно выстраивать отношения с Реджепом Эрдоганом: в исламской культуре подобные действия не прощают», — добавил специалист по этикету.

По его словам, прежде чем приветствовать супругу партнёра по НАТО по-европейски, следовало бы изучить местный протокол. В исламском мире уважение к женщине выражается иначе: лёгкий кивок головы в сочетании с улыбкой либо жест рукой у сердца — знак глубокого почтения, не нарушающий личных границ.

Специалист выразил мнение, что этот случай провал не только для самого Макрона, но и для его команды, которая обязана была подготовить президента к такой встрече. Подобная оплошность ставит под сомнение его компетентность как политика, для которого знание традиций страны визави является элементарной обязанностью, заключил эксперт по переговорам и деловому этикету Алексей Кобелюк.