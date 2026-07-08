Песков: Важно, чтобы всех спортсменов из РФ допустили к крупным турнирам
Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru
Все российские спортсмены должны получить возможность выступать на крупных международных соревнованиях, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он назвал текущие результаты переговоров с МОК большими достижениями, отметив, что работа по отдельным международным федерациям уже приносит плоды.
«Безусловно, это большие достижения. Там работает целая команда переговорщиков с МОК, это сложная, напряжённая работа. Видим результаты — результаты по отдельным международным федерациям. Задействовано большое количество людей. И сейчас очень важно, чтобы все спортсмены получили возможность выступать на крупных международных мероприятиях», — сказал Песков.
Напомним, в МОК посовещались и решили, что спортсменов «нельзя ограничивать из-за действий их властей», и временно восстановил членство Олимпийского комитета России. Это означает отмену ограничений для российских спортсменов. Однако вопрос о флаге на Олимпиаде-2028 решится позже.
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