Песков: Важно, чтобы всех спортсменов из РФ допустили к крупным турнирам

Все российские спортсмены должны получить возможность выступать на крупных международных соревнованиях, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он назвал текущие результаты переговоров с МОК большими достижениями, отметив, что работа по отдельным международным федерациям уже приносит плоды.

«Безусловно, это большие достижения. Там работает целая команда переговорщиков с МОК, это сложная, напряжённая работа. Видим результаты — результаты по отдельным международным федерациям. Задействовано большое количество людей. И сейчас очень важно, чтобы все спортсмены получили возможность выступать на крупных международных мероприятиях», — сказал Песков.