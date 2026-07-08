Кравцов высказался о возвращении россиян в большой спорт: «Их талант пугал мир»
Сергей Кравцов. Обложка © Life.ru
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов прокомментировал для Life.ru возвращение российских спортсменов на международную арену. Он назвал пересмотр подходов со стороны Международного олимпийского комитета важным сигналом и выразил поддержку отечественным атлетам.
«Я сам болельщик и всегда за честный спорт. Наши спортсмены были и остаются достойными соперниками, их талант и сила не вызывали сомнений, а скорее даже пугали мировую спортивную общественность», — заявил Кравцов.
Министр также подчеркнул, что для него важнее всего — возможности для наших ребят, для подрастающих спортсменов. Кравцов отметил, что дети должны видеть, как их кумиры соперничают с лучшими спортсменами мира и побеждают, а честная борьба в спорте была, есть и будет.
«Для наших ребят возвращение России на международную арену — это заслуженная возможность мечтать и идти к своим целям без искусственных преград», — добавил он.
Напомним, Международный олимпийский комитет восстановил членство Олимпийского комитета России и рекомендовал снять ограничения с атлетов с условием ужесточения антидопинговых процедур, обязав спортсменов проходить несколько тестов для допуска к соревнованиям. В РУСАДА заявили о начале работы по согласованию процедур.
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