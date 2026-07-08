Иран пообещал «наказать агрессора» в лице США

Иран в ближайшие дни может объявить о новых мерах против США и поддержавших их государств. Об этом заявил замглавы комитета по национальной безопасности иранского парламента Аббас Могтадаи.

По его словам, Тегеран готовит политические решения, которые должны стать отве том на «агрессивные действия» Вашингтона и его союзников. Какие именно меры могут быть приняты, иранский депутат не уточнил.

Могтадаи заявил, что профильная комиссия парламента поддержит «решительные и обоснованные» шаги, направленные на наказание противника. Он также сказал, что Иран больше не доверяет подписи президента США Дональда Трампа.

По данным западных СМИ, обострение связано с ударами США по иранским объектам и инцидентами с танкерами в районе Ормузского пролива. НАТО заявляло, что считает новые американские атаки «абсолютно необходимыми», поскольку обвиняет Иран в нарушении режима прекращения огня.

Официально Тегеран пока не объявлял, каким именно будет ответ. Поэтому слова Могтадаи сейчас стоит рассматривать как политическое предупреждение, а не как уже принятое решение о конкретных действиях.