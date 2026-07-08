Иран пообещал «наказать агрессора» в лице США
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Иран в ближайшие дни может объявить о новых мерах против США и поддержавших их государств. Об этом заявил замглавы комитета по национальной безопасности иранского парламента Аббас Могтадаи.
По его словам, Тегеран готовит политические решения, которые должны стать отве том на «агрессивные действия» Вашингтона и его союзников. Какие именно меры могут быть приняты, иранский депутат не уточнил.
Могтадаи заявил, что профильная комиссия парламента поддержит «решительные и обоснованные» шаги, направленные на наказание противника. Он также сказал, что Иран больше не доверяет подписи президента США Дональда Трампа.
Заявление прозвучало на фоне нового обострения вокруг отношений Вашингтона и Тегерана. Ранее Трамп объявил, что режим прекращения огня с Ираном больше не действует, а США больше не намерены вести переговоры с иранскими властями. Reuters также писал, что Вашингтон сообщил о завершении промежуточной договорённости с Тегераном и остановке дипломатического процесса.
По данным западных СМИ, обострение связано с ударами США по иранским объектам и инцидентами с танкерами в районе Ормузского пролива. НАТО заявляло, что считает новые американские атаки «абсолютно необходимыми», поскольку обвиняет Иран в нарушении режима прекращения огня.
Официально Тегеран пока не объявлял, каким именно будет ответ. Поэтому слова Могтадаи сейчас стоит рассматривать как политическое предупреждение, а не как уже принятое решение о конкретных действиях.
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