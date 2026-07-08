FIS пока не обсуждала возвращение российских лыжников
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Международная федерация лыжного спорта и сноуборда пока не обсуждала вопрос возвращения российских спортсменов на международные турниры. Об этом РИА Новости заявил председатель Федерации лыжного спорта и сноуборда России Дмитрий Свищев.
По его словам, сейчас российская сторона продолжает работать в обычном режиме и не ждёт немедленного решения. Свищев отметил, что в FIS пока нужно дать время после выборов нового президента организации.
«Пока все работаем в обычном режиме. Не могу сказать, в какие сроки будет принято решение, им нужно дать время после выборов нового президента», — сказал он агентству.
Российские спортсмены в лыжных видах, как и в ряде других дисциплин, отстранены от международных соревнований с 2022 года. С тех пор вопрос их допуска регулярно поднимается, однако окончательных решений FIS пока не принимала.
Ранее МОК временно восстановил членство Олимпийского комитета России. Это означает отмену ограничений для российских спортсменов. Однако вопрос о флаге на Олимпиаде-2028 решится позже.
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