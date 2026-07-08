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Регион
8 июля, 15:14

FIS пока не обсуждала возвращение российских лыжников

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда пока не обсуждала вопрос возвращения российских спортсменов на международные турниры. Об этом РИА Новости заявил председатель Федерации лыжного спорта и сноуборда России Дмитрий Свищев.

По его словам, сейчас российская сторона продолжает работать в обычном режиме и не ждёт немедленного решения. Свищев отметил, что в FIS пока нужно дать время после выборов нового президента организации.

«Пока все работаем в обычном режиме. Не могу сказать, в какие сроки будет принято решение, им нужно дать время после выборов нового президента», — сказал он агентству.

Российские спортсмены в лыжных видах, как и в ряде других дисциплин, отстранены от международных соревнований с 2022 года. С тех пор вопрос их допуска регулярно поднимается, однако окончательных решений FIS пока не принимала.

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Марина Фещенко
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