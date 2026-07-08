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8 июля, 16:12

«Балашихинский отравитель» Миссюра попросил суд не отправлять его на пожизненное

Артём Миссюра. Обложка © Telegram / ГСУ СК России по Московской области

Артём Миссюра. Обложка © Telegram / ГСУ СК России по Московской области

Обвиняемый в серии отравлений Артём Миссюра попросил суд не назначать ему пожизненное лишение свободы. Он признал вину по ряду эпизодов, включая смерть друга, и заявил о раскаянии. Об этом сообщил корреспондент Life.ru из зала суда.

«Возможно, где-то себя пытался обелить, я не скрываю этого», — заявил подсудимый, принеся извинения потерпевшим.

При этом он отрицал, что приобретал мышьяк, и утверждал, что не знает, как яд оказался в организме матери, отчима и сестры.

Серийный отравитель из Балашихи спит в СИЗО до 10 утра и читает по 7 книг в месяц
Серийный отравитель из Балашихи спит в СИЗО до 10 утра и читает по 7 книг в месяц

Напомним, мужчина подмешивал яд в еду и напитки родственников и знакомых, рассчитывая получить наследство и решить финансовые проблемы. В результате погибли его бабушка и лучший друг, ещё несколько человек, включая мать, отчима, сестру и возлюбленную, выжили. Также следствие установило, что Миссюра оформил на свою девушку кредиты более чем на 500 тысяч рублей, пока она находилась в больнице после отравления. Приговор будет оглашён позднее.

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Анастасия Никонорова
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