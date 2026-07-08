«Балашихинский отравитель» Миссюра попросил суд не отправлять его на пожизненное

Обвиняемый в серии отравлений Артём Миссюра попросил суд не назначать ему пожизненное лишение свободы. Он признал вину по ряду эпизодов, включая смерть друга, и заявил о раскаянии. Об этом сообщил корреспондент Life.ru из зала суда.

«Возможно, где-то себя пытался обелить, я не скрываю этого», — заявил подсудимый, принеся извинения потерпевшим.

При этом он отрицал, что приобретал мышьяк, и утверждал, что не знает, как яд оказался в организме матери, отчима и сестры.