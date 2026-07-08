Путин поддержал идею губернатора Забайкалья о создании сети малых НПЗ
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин поддержал идею создания сети малых нефтеперерабатывающих заводов в условиях попыток Киева атаковать крупные предприятия. Инициативу высказал губернатор Забайкалья Александр Осипов.
«Чем шире сеть, тем сложнее нанести ей ущерб», — отметил Путин и поручил проработать возможность разрешить малому и среднему бизнесу производить бензин. Президент считает, что это поможет наладить ситуацию с топливом в регионах.
Ранее Правительство ввело запрет на экспорт дизельного топлива и организовало прохождение машин с ГСМ через пункты пропуска по «зелёному коридору». В июле власти планируют начать поставки импортных нефтепродуктов.
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