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Регион
8 июля, 17:22

Путин поддержал идею губернатора Забайкалья о создании сети малых НПЗ

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин поддержал идею создания сети малых нефтеперерабатывающих заводов в условиях попыток Киева атаковать крупные предприятия. Инициативу высказал губернатор Забайкалья Александр Осипов.

«Чем шире сеть, тем сложнее нанести ей ущерб», — отметил Путин и поручил проработать возможность разрешить малому и среднему бизнесу производить бензин. Президент считает, что это поможет наладить ситуацию с топливом в регионах.

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Ранее Правительство ввело запрет на экспорт дизельного топлива и организовало прохождение машин с ГСМ через пункты пропуска по «зелёному коридору». В июле власти планируют начать поставки импортных нефтепродуктов.

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Александра Мышляева
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