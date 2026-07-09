Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 июля, 06:38

На берегу Енисея нашли тело пропавшей девочки из Тывы

Назын Амина Омаковна и Шомбун Айлана Мергеновна. Обложка © Telegram / МВД по Республике Тыва

Назын Амина Омаковна и Шомбун Айлана Мергеновна. Обложка © Telegram / МВД по Республике Тыва

Поисковая операция в Тыве обернулась трагедией. На берегу Енисея местные жители наткнулись на страшную находку — останки ребёнка.

В региональном следственном управлении подтвердили: погибшая, вероятнее всего, одна из двух девочек, которые бесследно исчезли 1 июля. Смертельный инцидент зафиксирован недалеко от села Сукпак Кызылского района.

После получения тревожного сигнала к воде немедленно выдвинулась оперативная группа. Правоохранители оцепили периметр для тщательного осмотра территории.

Специалистам предстоит установить точную личность несовершеннолетней. Как отметили в ведомстве, «следователем будут проведены необходимые следственные действия по опознанию».

Дальнейшая работа криминалистов будет направлена на выяснение всех обстоятельств случившегося. Информации о судьбе второго ребенка на данный момент не поступало.

СК назвал три версии исчезновения двух девочек в Кызыле
СК назвал три версии исчезновения двух девочек в Кызыле

Напомним, что Айлана и Амина ушли из дома 1 июля и не вернулись. На берегу Енисея нашли их выключенные телефоны и обувь одной из них. Основная версия — девочки могли утонуть. СК возбудил дело по статье об убийстве.

Важнейшие новости о ЧП и криминальные истории — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Оксана Попова
  • Новости
  • Происшествия
  • Тыва, Республика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar