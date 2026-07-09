На берегу Енисея нашли тело пропавшей девочки из Тывы
Назын Амина Омаковна и Шомбун Айлана Мергеновна. Обложка © Telegram / МВД по Республике Тыва
Поисковая операция в Тыве обернулась трагедией. На берегу Енисея местные жители наткнулись на страшную находку — останки ребёнка.
В региональном следственном управлении подтвердили: погибшая, вероятнее всего, одна из двух девочек, которые бесследно исчезли 1 июля. Смертельный инцидент зафиксирован недалеко от села Сукпак Кызылского района.
После получения тревожного сигнала к воде немедленно выдвинулась оперативная группа. Правоохранители оцепили периметр для тщательного осмотра территории.
Специалистам предстоит установить точную личность несовершеннолетней. Как отметили в ведомстве, «следователем будут проведены необходимые следственные действия по опознанию».
Дальнейшая работа криминалистов будет направлена на выяснение всех обстоятельств случившегося. Информации о судьбе второго ребенка на данный момент не поступало.
Напомним, что Айлана и Амина ушли из дома 1 июля и не вернулись. На берегу Енисея нашли их выключенные телефоны и обувь одной из них. Основная версия — девочки могли утонуть. СК возбудил дело по статье об убийстве.
Важнейшие новости о ЧП и криминальные истории — в разделе «Происшествия» на Life.ru.