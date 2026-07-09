На берегу Енисея нашли тело пропавшей девочки из Тывы

Поисковая операция в Тыве обернулась трагедией. На берегу Енисея местные жители наткнулись на страшную находку — останки ребёнка.

В региональном следственном управлении подтвердили: погибшая, вероятнее всего, одна из двух девочек, которые бесследно исчезли 1 июля. Смертельный инцидент зафиксирован недалеко от села Сукпак Кызылского района.

После получения тревожного сигнала к воде немедленно выдвинулась оперативная группа. Правоохранители оцепили периметр для тщательного осмотра территории.

Специалистам предстоит установить точную личность несовершеннолетней. Как отметили в ведомстве, «следователем будут проведены необходимые следственные действия по опознанию».

Дальнейшая работа криминалистов будет направлена на выяснение всех обстоятельств случившегося. Информации о судьбе второго ребенка на данный момент не поступало.