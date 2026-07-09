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9 июля, 10:13

Убийцы Березовской не доживут до конца тюремного срока, заявил генерал ФСБ

Анастасия Березовская. Скриншот из базы Интерпола

Анастасия Березовская. Скриншот из базы Интерпола

На Украине до сих пор не назвали заказчика подрыва Вадима Ермолаева в Монако. За убийство исполнительницы Анастасии Березовской арестованы двое сотрудников спецслужб. Они утверждают, что действовали сами, без указаний сверху. Генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов в беседе с Kp.ru назвал версию с «частным заказом» сомнительной.

По версии украинской прессы, задержанные якобы вербовали Березовскую для работы в России, а расправились с ней из-за личного конфликта.

«Криминал криминалом, понятно, что дело могло быть в контроле над мошенническими колл-центрами. Но при этом Вадим Ермолаев был врагом Зеленского, спонсировал (экс-главкома ВСУ Валерия) Залужного, собирался рассказать об украинской коррупции в Европарламенте», — отметил собеседник.

Исполнительница действовала непрофессионально: оставляла следы, снимала жильё на себя. Это говорит о том, что заказчики «подобрали её на улице» и не заботились о последствиях. Деньги переводили онлайн — для профессионалов это нетипично. Полученные исполнительницей 8 тысяч долларов из 150 тысяч, по мнению эксперта, либо осели у посредников, либо изначально были обещаны как приманка.

Михайлов допускает, что заказчики могли быть связаны с окружением Зеленского, но называет историю «криминальной разборкой», которая не получит объективного расследования — следствие ведут те же СБУ и ГУР. Эксперт не исключает, что задержанные не доживут до конца следствия.

Шарий показал паспорт сотрудника ГУР, организовавшего взрыв в Монако
Шарий показал паспорт сотрудника ГУР, организовавшего взрыв в Монако

Напомним, вечером 29 июня в Монако у жилого дома произошёл взрыв — следствие рассматривает его как покушение на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева. Пострадали он, его спутница и 13-летний сын. Главная подозреваемая, украинка Анастасия Березовская, найдена мёртвой под Киевом. По версии следствия, к её гибели причастны офицер ГУР и бывший сотрудник СБУ.

Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

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Владимир Озеров
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