Убийцы Березовской не доживут до конца тюремного срока, заявил генерал ФСБ

На Украине до сих пор не назвали заказчика подрыва Вадима Ермолаева в Монако. За убийство исполнительницы Анастасии Березовской арестованы двое сотрудников спецслужб. Они утверждают, что действовали сами, без указаний сверху. Генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов в беседе с Kp.ru назвал версию с «частным заказом» сомнительной.

По версии украинской прессы, задержанные якобы вербовали Березовскую для работы в России, а расправились с ней из-за личного конфликта.

«Криминал криминалом, понятно, что дело могло быть в контроле над мошенническими колл-центрами. Но при этом Вадим Ермолаев был врагом Зеленского, спонсировал (экс-главкома ВСУ Валерия) Залужного, собирался рассказать об украинской коррупции в Европарламенте», — отметил собеседник.

Исполнительница действовала непрофессионально: оставляла следы, снимала жильё на себя. Это говорит о том, что заказчики «подобрали её на улице» и не заботились о последствиях. Деньги переводили онлайн — для профессионалов это нетипично. Полученные исполнительницей 8 тысяч долларов из 150 тысяч, по мнению эксперта, либо осели у посредников, либо изначально были обещаны как приманка.

Михайлов допускает, что заказчики могли быть связаны с окружением Зеленского, но называет историю «криминальной разборкой», которая не получит объективного расследования — следствие ведут те же СБУ и ГУР. Эксперт не исключает, что задержанные не доживут до конца следствия.