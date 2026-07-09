Убийцы Березовской не доживут до конца тюремного срока, заявил генерал ФСБ
Анастасия Березовская. Скриншот из базы Интерпола
На Украине до сих пор не назвали заказчика подрыва Вадима Ермолаева в Монако. За убийство исполнительницы Анастасии Березовской арестованы двое сотрудников спецслужб. Они утверждают, что действовали сами, без указаний сверху. Генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов в беседе с Kp.ru назвал версию с «частным заказом» сомнительной.
По версии украинской прессы, задержанные якобы вербовали Березовскую для работы в России, а расправились с ней из-за личного конфликта.
«Криминал криминалом, понятно, что дело могло быть в контроле над мошенническими колл-центрами. Но при этом Вадим Ермолаев был врагом Зеленского, спонсировал (экс-главкома ВСУ Валерия) Залужного, собирался рассказать об украинской коррупции в Европарламенте», — отметил собеседник.
Исполнительница действовала непрофессионально: оставляла следы, снимала жильё на себя. Это говорит о том, что заказчики «подобрали её на улице» и не заботились о последствиях. Деньги переводили онлайн — для профессионалов это нетипично. Полученные исполнительницей 8 тысяч долларов из 150 тысяч, по мнению эксперта, либо осели у посредников, либо изначально были обещаны как приманка.
Михайлов допускает, что заказчики могли быть связаны с окружением Зеленского, но называет историю «криминальной разборкой», которая не получит объективного расследования — следствие ведут те же СБУ и ГУР. Эксперт не исключает, что задержанные не доживут до конца следствия.
Напомним, вечером 29 июня в Монако у жилого дома произошёл взрыв — следствие рассматривает его как покушение на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева. Пострадали он, его спутница и 13-летний сын. Главная подозреваемая, украинка Анастасия Березовская, найдена мёртвой под Киевом. По версии следствия, к её гибели причастны офицер ГУР и бывший сотрудник СБУ.
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