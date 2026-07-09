Euractiv узнал о планах Киева продолжить охоту на суда России в Средиземноморье

Украинская сторона довела до сведения Греции свою позицию относительно статуса российских судов в открытом море. Об этом сообщает Euractiv, ссылаясь на дипломатические источники в Афинах.

Так, Украина считает российские суда законными целями для нападения в контексте реализации права на самооборону, предусмотренного статьей 51 Устава Организации Объединённых Наций. В качестве примера такого подхода приводится инцидент 8 мая: у греческого острова Лефкада был обнаружен украинский морской дрон со 100 кг взрывчатки. По информации источников, этот дрон, действовавший по данным украинской разведки, имел целью российский танкер в Средиземном море.

Реакция Греции на инцидент оказалась весьма жесткой: Афины оперативно передали Киеву три дипломатических демарша. И хотя на публике Украина поспешила принести извинения, реальное положение дел выглядит иначе. Как утверждает Euractiv, в ходе закрытых встреч украинские дипломаты недвусмысленно дали понять: Киев не собирается сворачивать свою деятельность против российского флота в Средиземноморье.