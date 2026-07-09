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9 июля, 14:27

Похороны убитой матерью пятилетней девочки из Ачинска состоятся 11 июля

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Ачинске в субботу, 11 июля, простятся с пятилетней девочкой, погибшей от рук собственной матери. Дату и место похорон ТАСС назвали в экстренных службах Красноярского края.

Собеседник агентства уточнил, что церемония погребения состоится на городском кладбище. Другие подробности траурных мероприятий пока не раскрываются.

Суд арестовал мать из Ачинска, которая назло мужу убила пятилетнюю дочь
Суд арестовал мать из Ачинска, которая назло мужу убила пятилетнюю дочь

Напомним, что жительница Ачинска пропала вместе с ребёнком 27 июня. Спустя некоторое время тело девочки обнаружили, было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Саму мать нашли спустя более чем неделю в Новосибирске. На допросе она созналась, что задушила малышку из личной неприязни к супругу. Выманив дочь из дома под предлогом похода в магазин, женщина отвела её в безлюдное место у железнодорожных путей, где и совершила преступление. Известно, что ранее задержанная наблюдалась у психиатров.

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Юлия Сафиулина
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