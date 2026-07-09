Похороны убитой матерью пятилетней девочки из Ачинска состоятся 11 июля
Обложка © Life.ru
В Ачинске в субботу, 11 июля, простятся с пятилетней девочкой, погибшей от рук собственной матери. Дату и место похорон ТАСС назвали в экстренных службах Красноярского края.
Собеседник агентства уточнил, что церемония погребения состоится на городском кладбище. Другие подробности траурных мероприятий пока не раскрываются.
Напомним, что жительница Ачинска пропала вместе с ребёнком 27 июня. Спустя некоторое время тело девочки обнаружили, было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Саму мать нашли спустя более чем неделю в Новосибирске. На допросе она созналась, что задушила малышку из личной неприязни к супругу. Выманив дочь из дома под предлогом похода в магазин, женщина отвела её в безлюдное место у железнодорожных путей, где и совершила преступление. Известно, что ранее задержанная наблюдалась у психиатров.
Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.