Похороны убитой матерью пятилетней девочки из Ачинска состоятся 11 июля

В Ачинске в субботу, 11 июля, простятся с пятилетней девочкой, погибшей от рук собственной матери. Дату и место похорон ТАСС назвали в экстренных службах Красноярского края.

Собеседник агентства уточнил, что церемония погребения состоится на городском кладбище. Другие подробности траурных мероприятий пока не раскрываются.