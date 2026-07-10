Амвросий Оптинский: почему к святому идут за утешением, когда сил уже почти нет

10 июля Церковь вспоминает обретение мощей преподобного Амвросия Оптинского — старца, к которому при жизни ехали крестьяне и графы, философы и купцы, монахи и писатели. Он почти 50 лет боролся с тяжёлой болезнью и редко вставал с постели, но ежедневно принимал сотни людей и находил слово для каждого. Жизнь его была короткой по силам тела и очень долгой по глубине подвига. Life.ru рассказывает, как слабый здоровьем семинарист из тамбовской глубинки стал духовником целой страны.

От весёлого семинариста к оптинскому послушнику

Кто такой Амвросий Оптинский и почему к нему едут за утешением. Фото © Wikipedia

Александр Гренков рос бойким мальчиком, любил шутки и разговоры с товарищами, а мысль о монашестве долго обходила его стороной. В последнем классе семинарии он тяжело заболел и дал обет постричься в монахи в случае выздоровления. Слово он сдержал не сразу и несколько лет сначала преподавал в духовном училище. Толчком всё же постричься стал совет старца Илариона: «Иди в Оптину, и будешь опытен». Осенью 1839 года Александр прибыл в Оптину пустынь.

Полвека в постели: болезнь как школа смирения

Вскоре после рукоположения отец Амвросий простудился в дороге и заболел так тяжело, что здоровье уже не вернулось. Литургию он служить не мог, еду принимал в детской порции, от сквозняка страдал даже летом. Сам он не считал это трагедией. «Монаху полезно болеть. И в болезни не надо лечиться, а только подлечиваться», — говорил старец. Слабость тела оставила ему силы другого рода — для молитвы и разговора с каждым, кто приходил.

Один язык для крестьянки и для Достоевского

Почему Достоевский и Толстой ездили к старцу Амвросию Оптинскому. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

К старцу выстраивалась очередь из сотен человек в день, и для каждого он находил свои слова. Неграмотной крестьянке, у которой дохли индюшки, он подсказывал, как их кормить, а помещику чертил схему водопровода, которая поразила инженеров десятилетия спустя. В келье отца Амвросия бывали Фёдор Достоевский и Лев Толстой. На вопрос «как жить» старец обычно отвечал коротко: «Надо жить — не тужить, никого не осуждать, никому не досаждать».

Исцеления, которые старец не любил показывать

Свою силу отец Амвросий приписывал не себе, а Богу, и старался чудеса скрывать. Читателю псалтыря, у которого болел зуб, он в шутку стукнул по голове — боль тут же прошла. Однажды в поле старец воскресил павшую лошадь крестьянина: стегнул её хворостиной со словами «Вставай, лентяйка!», и она поднялась на ноги. А простые женщины, зная о его даре, порой сами просили: «Батюшка Абросим, побей меня, у меня голова болит».

Шамордино, последняя болезнь и обретение мощей

В последние годы жизни отец Амвросий основал под Оптиной женскую обитель в Шамордине, куда принимали бедных и больных женщин. Туда он уехал летом 1890 года и уже не смог вернуться: слабость трижды срывала отъезд. Старец скончался 10 октября 1891 года, а хоронили его семь часов под дождём, но ни одна свеча у гроба не погасла. В 1988 году Амвросий Оптинский первым из Оптинских старцев был причислен к лику святых.

Куда ехать, чтобы поклониться мощам старца

Где поклониться мощам преподобного Амвросия Оптинского. Фото © Wikipedia / Андрей Владов

Главная святыня — рака с мощами в Введенском соборе Оптиной пустыни, это Калужская область, рядом с Козельском. В двенадцати километрах оттуда, в Шамординской обители, хранится ещё одна крупная частица: сюда её передали в 2018 году, в храм на месте кончины старца. В Москве частицы мощей есть на подворье Оптиной пустыни в Ясеневе. А в Кирове, в Спасо-Преображенском монастыре, можно приложиться к иконе Оптинских старцев с частицами их мощей.

Молитвы и тропарь Амвросию Оптинскому

Канонизация Амвросия Оптинского: молитвы к святому 10 июля. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Эти тексты читают не только в день памяти старца 10 июля. К Амвросию Оптинскому обращаются, когда не хватает сил справиться со скорбью, болезнью или житейской неразберихой — так же, как когда-то тысячи людей обращались к самому старцу при жизни. Ниже — тропарь, кондак и три молитвы, которые Церковь предлагает верующим для домашнего и храмового чтения.

Тропарь преподобному Амвросию Оптинскому

Тропарь — главное молитвенное песнопение святому. Он кратко передаёт суть подвига старца: в этом тексте Амвросия называют «целебным источником» и просят наставить на путь спасения. «Я́ко к целе́бному исто́чнику притека́ем к тебе́, Амвро́сие, о́тче наш. Ты бо на путь спасе́ния нас ве́рно наставля́еши, моли́твами от бед и напа́стей охраня́еши, в те́лесных и душе́вных ско́рбех утеша́еши, па́че же смире́нию, терпе́нию и любви́ науча́еши. Моли́ Человеколю́бца Христа́ и Засту́пницу усе́рдную спасти́ся душа́м на́шим».

Перевод: «Как к целебному источнику приходим к тебе, Амвросий, отче наш. Ибо ты на путь спасения нас с верой направляешь, молитвами от бед и напастей охраняешь, в телесных и душевных скорбях утешаешь, более всего же смирению, терпению и любви обучаешь. Моли Человеколюбца Христа и Защитницу усердную о спасении душ наших».

Кондак преподобному Амвросию Оптинскому

Амвросий Оптинский: кондак преподобному и текст молитв. Фото © РИА Новости / Виталий Аньков

Кондак дополняет тропарь и напоминает: старец принял благодать старчества и болел сердцем о каждом, кто приходил к нему с верой: «Заве́т Пастыренача́льника испо́лнив ста́рчества благода́ть насле́довал еси́, боле́знуя се́рдцем о всех, с ве́рою притека́ющих к тебе́, те́мже и мы, ча́да твоя́, с любо́вию вопие́м ти: о́тче святы́й Амвро́сие, моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим».

Перевод: «Завет Пастыреначальника исполнив, ты наследовал благодать старчества, болея сердцем обо всех, с верой приходящих к тебе, потому и мы, чада твои, с любовью взываем к тебе: «Отче святой Амвросий, моли Христа Бога о спасении душ наших».

Первая молитва преподобному Амвросию Оптинскому

Это пространная молитва-похвала. В ней старца называют учителем благочестия всей Руси и просят его заступничества перед Богом за душевные и телесные недуги.

«О, вели́кий ста́рче и уго́дниче Бо́жий, преподо́бне о́тче наш Амвро́сие, О́птинская похвало́ и всея Руси́ учи́телю благоче́стия! Сла́вим твое́ во Христе́ смире́нное житие́, и́мже Бог превознесе́ и́мя твое́ еще́ на земли́ тебе́ су́ща, наипа́че же увенча́ тя Небе́сною че́стию по отше́ствии твое́м в черто́г сла́вы ве́чныя. Приими́ ны́не моле́ние нас, недосто́йных чад твои́х (имена́), чту́щих тя и призыва́ющих и́мя твое́ свято́е. Изба́ви нас твои́м предста́тельством пред Престо́лом Бо́жиим от всех ско́рбных обстоя́ний, душе́вных и теле́сных неду́гов, злых напа́стей, тлетво́рных и лука́вых искуше́ний. Низпосли́ оте́честву на́шему от Великодарови́таго Бо́га мир, тишину́ и благоде́нствие. Бу́ди непрело́жный покрови́тель Святы́я оби́тели сия́, в не́йже в преуспе́янии сам подвиза́лся еси́ и угоди́л еси́ все́ми в Тро́ице сла́вимому Бо́гу на́шему. Ему́ же подоба́ет вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ние, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь».

Вторая молитва преподобному Амвросию Оптинскому

День памяти Амвросия Оптинского: традиции и молитвы 10 июля. Фото © РИА Новости / SviatlanaLaza

В этой молитве вспоминают монашеские труды старца и просят его благословения для обители, где он подвизался, а также утешения для всех, кто приходит к его мощам.

«О, преподо́бне и богоно́сне о́тче наш Амвро́сие! Ты порабо́тати Го́сподеви жела́я, зде всели́лся еси́, и неле́ностно во труде́х, бде́ниех, моли́твех и посте́х подвиза́лся еси́, и был еси наста́вник мона́шествующим, всем же лю́дем учи́телю ре́вностный. Ны́не у́бо, по отше́ствии твое́м от земны́х, Небе́сному Царю́ предстоя́, моли́ бла́гость Его́, е́же уще́дрити ме́сто селе́ния твоего́, святу́ю оби́тель сию́, иде́же ду́хом любве́ твоея́ неотсту́пно пребыва́еши, и всем лю́дем твои́м, с ве́рою к ра́це моще́й твои́х припа́дающим, во блага́я проше́ния их испо́лнити. Испроси́ у ми́лостиваго Го́спода на́шего, да низпо́слет нам оби́лие Небе́сных и земны́х благ, па́че же я́же на по́льзу душ на́ших да да́рует нам, и сконча́ти житие́ сие́ привре́менное в покая́нии да сподо́бит, в день же су́дный десна́го предстоя́ния и наслажде́ния во Ца́рствии Свое́м да удосто́ит во ве́ки веко́в. Ами́нь».

Третья молитва преподобному Амвросию Оптинскому

Это самая длинная из молитв — подробное покаянное обращение к старцу. В ней просят о вразумлении, прощении грехов и укреплении в вере до конца жизни

«О, всечестны́й ста́рче пресла́вныя и ди́вныя О́птины пу́стыни, преподо́бне и богоно́сне о́тче наш Амвро́сие, Це́ркве на́шея до́брое украше́ние и благода́тный свети́льниче, небе́сным све́том всех озаря́яй, кра́сный и духо́вный плод Росси́и и всея́ подсо́лнечныя, ду́ши ве́рных оби́льно услажда́яй и увеселя́яй! Ны́не с ве́рою и тре́петом припа́даем пред цельбоно́сною ра́кою святы́х моще́й твои́х, и́хже на утеше́ние и по́мощь стра́ждущим ми́лостивно дарова́л еси́, смире́нно мо́лим Тя се́рдцем и усты́, о́тче святы́й, я́ко всеросси́йскаго наста́вника и учи́теля благоче́стия, па́стыря и врача́ душе́вных и теле́сных неду́гов на́ших: воззри́ на чад твои́х зело́ согреша́ющих в словесе́х и де́лех и посети́ нас мно́гою и свято́ю свое́ю любо́вию, е́юже сла́вно преуспе́л еси́ еще́ во дни земны́я, а наипа́че по пра́ведней твое́й кончи́не, наставля́я в пра́вилех святы́х и богопросвеще́нных отце́в, вразумля́я нас в за́поведех Христо́вых, в ни́хже до́бре поревнова́л еси́ до после́дняго часа́ твоея́ многотру́дныя и́ноческия жи́зни; испроси́ нам, немощству́ющим душе́ю и бе́дствующим в ско́рбех, благоприя́тное и спаси́тельное вре́мя на покая́ние, и́стинное исправле́ние и обновле́ние на́шего жития́, в не́мже мы, гре́шнии, осуети́хомся умо́м и се́рдцем, преда́хом себе́ непотре́бным и лю́тым страсте́м, поро́ком и беззако́нием, и́мже несть числа́; приими́ у́бо, соблюди́ и покры́й нас кро́вом твоея́ мно́гия ми́лости, низпосли́ нам благослове́ние от Го́спода, да понесе́м благо́е и́го Христо́во в долготерпе́нии до конца́ дней на́ших, ча́юще бу́дущаго живота́ и Ца́рствия, иде́же несть печа́ль ни воздыха́ние, но жизнь и ра́дость безконе́чная, изоби́льно проистека́емая от Еди́наго, Всесвята́го и Блаже́ннаго Исто́чника безсме́ртия в Тро́ице поклоня́емаго Бо́га Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь».

Александр Гренков вошёл в историю не подвигами силы, а долготерпением слабого тела и способностью слышать чужую боль. Он стал прототипом старца Зосимы у Достоевского и духовником целой эпохи, а сам ни разу не покинул пределы одной обители. К его мощам в Оптиной пустыни до сих пор едут за утешением, когда собственных сил уже не остаётся. История Амвросия Оптинского напоминает: иногда самым сильным человеком в комнате оказывается тот, кто еле встаёт с постели, но находит время выслушать каждого. Кстати, о том, к каким ещё святым покровителям обращаются за душевным теплом и семейным согласием, Life.ru подробно рассказал в подборке молитв на 8 июля.