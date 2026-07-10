Внучка Тарховых заявила о новых обстоятельствах дела после суда

После заседания суда по делу Тарховых Екатерина Тархова рассказала о свидетелях Метревели и заявила, что следствие могло не учесть важные обстоятельства. По её словам, эти люди могут быть связаны с расследуемым делом. Об этом сообщает kp.ru.

На заседании 9 июля по делу Тарховых не успели провести допрос свидетелей Метревели. Однако их появление в суде вызвало реакцию у главной обвиняемой Екатерины Тарховой. После слушания внучка Тарховых заявила, что у неё есть информация, на которую, по её мнению, следствие не обратило должного внимания. Она рассказала о встрече с Марией Метревели.

«В 2023 году у нас с ней была встреча в гостинице, где она представлялась определённым политическим должностным лицом Москвы, которое решает вопрос о помиловании, о взятках за людей, которые находятся в местах лишения свободы», — сказала Екатерина.

Тархова утверждает, что передала этому человеку 15 млн рублей за решение определённых вопросов, однако, по её словам, эти обстоятельства не получили оценки со стороны следствия. Также внучка Тарховых заявила, что Метревели могут знать местонахождение Дмитрия и Светланы Метревели. Она считает их полноценными участниками уголовного дела.