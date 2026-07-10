«Ъ»: Посещаемость розничных магазинов в России снизилась
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Российская розница в первом полугодии 2026 года столкнулась с заметным снижением покупательского трафика. Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные аналитических сервисов, люди стали реже заходить в магазины у дома, алкомаркеты, табачные точки и пивные.
Сильнее всего просадка затронула специализированные форматы. По данным «Эвотора», в алкомаркетах и табачных магазинах клиентов стало меньше на 14%, в пивных — на 8%, а в небольших продуктовых лавках — на 5%.
Продуктовые магазины формата «у дома» тоже потеряли часть аудитории. В первом полугодии их посещаемость, по оценке «Эвотора», снизилась на 10% по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Похожую динамику фиксируют и другие сервисы. В T-Pay сообщили о падении числа чеков в супермаркетах на 4%, в алкомаркетах — на 12%, а в табачных магазинах — на 18%. Focus Technologies указывает, что супермаркеты в торговых центрах потеряли около 5% посещаемости.
Одна из причин — изменение покупательского поведения. Исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков отметил, что россияне стали осторожнее относиться к импульсивным покупкам и чаще выбирают жёсткие дискаунтеры вместо привычных магазинов рядом с домом.
На фоне этого замедляется и рост оборота розничной торговли. По данным «Эвотора», небольшой рост среднего чека не перекрыл снижение трафика: за первые шесть месяцев года оборот розницы сократился на 2%.
К слову, участники рынка уже отмечали, что продуктовые сети стали осторожнее открывать новые точки. При этом быстрее других продолжают расти именно жёсткие дискаунтеры, куда часть покупателей уходит за более низкими ценами.
Ранее Life.ru писал, что в России закрываются магазины стройматериалов из-за низкого спроса на ремонт. А весной компания «Марка Рус» приняла решение о закрытии в нашей стране всех магазинов турецких брендов одежды. Речь идёт о Oxxo, Club, NetWork и Mudo.
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