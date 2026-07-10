«Ъ»: Посещаемость розничных магазинов в России снизилась

Российская розница в первом полугодии 2026 года столкнулась с заметным снижением покупательского трафика. Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные аналитических сервисов, люди стали реже заходить в магазины у дома, алкомаркеты, табачные точки и пивные.

Сильнее всего просадка затронула специализированные форматы. По данным «Эвотора», в алкомаркетах и табачных магазинах клиентов стало меньше на 14%, в пивных — на 8%, а в небольших продуктовых лавках — на 5%.

Продуктовые магазины формата «у дома» тоже потеряли часть аудитории. В первом полугодии их посещаемость, по оценке «Эвотора», снизилась на 10% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Похожую динамику фиксируют и другие сервисы. В T-Pay сообщили о падении числа чеков в супермаркетах на 4%, в алкомаркетах — на 12%, а в табачных магазинах — на 18%. Focus Technologies указывает, что супермаркеты в торговых центрах потеряли около 5% посещаемости.

Одна из причин — изменение покупательского поведения. Исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков отметил, что россияне стали осторожнее относиться к импульсивным покупкам и чаще выбирают жёсткие дискаунтеры вместо привычных магазинов рядом с домом.

На фоне этого замедляется и рост оборота розничной торговли. По данным «Эвотора», небольшой рост среднего чека не перекрыл снижение трафика: за первые шесть месяцев года оборот розницы сократился на 2%.

К слову, участники рынка уже отмечали, что продуктовые сети стали осторожнее открывать новые точки. При этом быстрее других продолжают расти именно жёсткие дискаунтеры, куда часть покупателей уходит за более низкими ценами.