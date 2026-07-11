Фидан заявил о необходимости переговоров с Россией по С-400 для поиска решения

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил о необходимости конструктивных переговоров с Россией по вопросу о зенитных ракетных комплексах С-400. Об этом он сообщил в интервью National.

Фидан отметил, что турецкое правительство проводит консультации и анализирует различные варианты решения, но пока не может назвать страны, которые могут быть вовлечены в процесс, или раскрыть возможную модель урегулирования. Он подчеркнул, что Россия как поставщик комплексов должна участвовать в переговорах, поскольку без её участия реализация договорённостей невозможна.