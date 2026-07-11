Фидан заявил о необходимости переговоров с Россией по С-400 для поиска решения
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Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил о необходимости конструктивных переговоров с Россией по вопросу о зенитных ракетных комплексах С-400. Об этом он сообщил в интервью National.
Фидан отметил, что турецкое правительство проводит консультации и анализирует различные варианты решения, но пока не может назвать страны, которые могут быть вовлечены в процесс, или раскрыть возможную модель урегулирования. Он подчеркнул, что Россия как поставщик комплексов должна участвовать в переговорах, поскольку без её участия реализация договорённостей невозможна.
«Необходимо вести конструктивные переговоры с Россией», — заявил Фидан.
Ранее Military Watch Magazine писала о предложении Турции рассмотреть передачу российских ЗРК С-400 другой стране или их совместное хранение с США. По данным издания, обсуждался вариант вывода систем из распоряжения Анкары с передачей третьей стороне либо размещением на совместном хранении с американскими военными. Москва предупреждала, что это потребует нарушения условий контракта. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл тему возможной продажи С-400 сверхчувствительной и отмечал, что Россия продолжит контакты с турецкой стороной по этому вопросу. В Госдуме не увидели рисков для отношений РФ и Турции из-за возможной перепродажи комплексов, отметив, что при соблюдении контрактных условий подобная практика является обычной в рамках военно-дипломатических отношений.
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