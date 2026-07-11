Le Monde: Украина теряет небо — российские дроны и ракеты прорывают оборону

Россия изменила тактику воздушных ударов по объектам на Украине, что привело к резкому падению эффективности украинской противовоздушной обороны. Как пишет французская газета Le Monde со ссылкой на западные дипломатические источники и данные украинского военного командования, российские силы стали концентрировать большое число ракет и беспилотников в короткие промежутки времени, перегружая системы ПВО.

С 24 мая Киев практически непрерывно подвергается атакам, на фоне которых возможности ПВО стремительно сокращаются. Местные жители сравнивают нынешнюю ситуацию с Харьковом, утверждая, что в столице стало ещё хуже. Во время ударов в ночь на 6 июля и утром 11 июля украинским зенитчикам не удалось перехватить ни одной баллистической ракеты.

Отдельной проблемой для ВСУ стали новые российские реактивные беспилотники «Герань». По оценке Воздушных сил Украины, такие аппараты составляют от 25% до 30% общего числа применяемых дронов. Они способны двигаться на высоте около пяти километров со скоростью более 500 км/ч и преодолевать расстояние до двух тысяч километров.

Армия РФ также изменила принцип построения атак: ранее удары распределялись во времени, теперь же большое количество средств поражения применяется одновременно или с минимальными интервалами. В ночь на 6 июля из 68 запущенных ракет 19 были выпущены в течение первых десяти минут. По оценке неназванного западного дипломата, это привело к быстрому расходованию дефицитного запаса ракет-перехватчиков, из-за чего возможности украинской ПВО противостоять следующим атакам резко снизились.