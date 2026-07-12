Президент США Дональд Трамп заявил, что сенатор Линдси Грэм* был настроен на продолжение конфликта на Украине, учитывая его русофобскую позицию. С таким признанием глава государства выступил в интервью CNN.

«Я хотел, чтобы война на Украине закончилась очень быстро. Думаю, он был больше настроен на то, чтобы она продолжалась. Откровенно говоря, он был очень воинственно настроен в этом вопросе», — сказал Трамп.

Американский лидер подчеркнул, что позиции сенатора по украинскому конфликту отличались от его собственного подхода к ситуации.

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