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12 июля, 15:43

Трамп: «Воинственный» Линдси Грэм* хотел продолжения конфликта на Украине

Линдси Грэм*. Обложка © ТАСС / AP / Patrick Semansky

Линдси Грэм*. Обложка © ТАСС / AP / Patrick Semansky

Президент США Дональд Трамп заявил, что сенатор Линдси Грэм* был настроен на продолжение конфликта на Украине, учитывая его русофобскую позицию. С таким признанием глава государства выступил в интервью CNN.

«Я хотел, чтобы война на Украине закончилась очень быстро. Думаю, он был больше настроен на то, чтобы она продолжалась. Откровенно говоря, он был очень воинственно настроен в этом вопросе», — сказал Трамп.

Американский лидер подчеркнул, что позиции сенатора по украинскому конфликту отличались от его собственного подхода к ситуации.

Грэм* в канун смерти посетил завод в Киеве и помечтал о сотрудничестве с США
Грэм* в канун смерти посетил завод в Киеве и помечтал о сотрудничестве с США

Напомним, Линдси Грэм* ушёл из жизни вечером 11 июля, недавно ему исполнился 71 год. Его считали отъявленным русофобом за антироссийскую жёсткую позицию и поддержку Киева. Перед смертью политик продвигал новый план против Москвы. Причиной его гибели мог стать сердечный приступ.

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*Внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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Татьяна Миссуми
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