Трамп: «Воинственный» Линдси Грэм* хотел продолжения конфликта на Украине
Линдси Грэм*. Обложка © ТАСС / AP / Patrick Semansky
Президент США Дональд Трамп заявил, что сенатор Линдси Грэм* был настроен на продолжение конфликта на Украине, учитывая его русофобскую позицию. С таким признанием глава государства выступил в интервью CNN.
«Я хотел, чтобы война на Украине закончилась очень быстро. Думаю, он был больше настроен на то, чтобы она продолжалась. Откровенно говоря, он был очень воинственно настроен в этом вопросе», — сказал Трамп.
Американский лидер подчеркнул, что позиции сенатора по украинскому конфликту отличались от его собственного подхода к ситуации.
Напомним, Линдси Грэм* ушёл из жизни вечером 11 июля, недавно ему исполнился 71 год. Его считали отъявленным русофобом за антироссийскую жёсткую позицию и поддержку Киева. Перед смертью политик продвигал новый план против Москвы. Причиной его гибели мог стать сердечный приступ.
Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.
*Внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.